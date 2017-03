'Rokovanje' še vedno razburja: v Beli hiši trdijo, da ga Trump ni zavrnil

Tiskovni predstavnik Donalda Trumpa Sean Spicer je zavrnil namigovanja, da je ameriški predsednik namerno zavrnil rokovanje z nemško kanclerko Angelo Merkel pred fotografi ob njunem petkovem srečanju v Washingtonu. "Mislim, da ni slišal njenega vprašanja," je povedal Spicer po poročanju nemškega Spiegla.

Merklova in Trump sta za foto termin en ob drugem sedela na foteljih v Ovalni pisarni Bele hiše. Fotografi so ju pozvali, naj si sežeta v roke. Nemška kanclerka je ameriškega predsednika vprašala, ali to želi – on pa se na to ni odzval. Mnogi ocenjujejo, da se je na obrazu Merklove zarisalo razočaranje.

Vendar pa v Beli hiši sedaj trdijo, da ni šlo za namerno ignoriranje, pač pa nesporazum.

Jo je preslišal namerno ali ne, zagotovo ve samo Donald Trump. (Foto: AP)

Vseeno pa nemški mediji vztrajajo, da poteza jasno kaže na ozračje, ki je vladalo ob pogovorih Merklove s Trumpom. Dvojica se ni strinjala glede mnogih vprašanj, med drugim migracij, trgovine ter izdatkov za zvezo Nato.

Časnik Bild medtem v nedeljski izdaji navaja, da je težko verjeti, da Trump ne bi slišal kanclerkinega predloga, saj je sedela tik ob njem. Ob tem opozarja, da ji ves čas foto termina Trump ni namenil enega samega pogleda.

Ameriškega predsednika so sicer zaradi neprimernega obnašanja do nemške kanclerke okrcali tudi domači mediji. Kolumnist New York Timesa Roger Cohen je Trumpovo obnašanje označil za nesramno, moderator na televiziji NBC Joe Scarborough pa za trapasto.