Rusi našli črno skrinjico, ki bo razjasnila podrobnosti strmoglavljenja letala z 92 ljudmi na krovu

Iskalna akcija v Črnem morju (Foto: AP)

Ruski preiskovalci so našli eno od črnih skrinjic letala Tupoljev Tu-154, ki je kmalu po vzletu z 92 ljudmi na krovu strmoglavilo v Črno morje. “V iskalni akciji smo eno od črnih skrinjic locirali pod kabino letala, kmalu jo bomo dvognili na površje,” so sporočili predstavniki ministrstva.

Po pregledu podatkov, ki jih je shranila črna skrinjica, bo bolj jasno, kaj se je dogajalo na letalu. Ruski prometni minister je sicer že dejal, da je za nesrečo najverjetneje kriva človeška ali tehnična napaka in ne terorizem. To potrjuje tudi ruska obveščevalna agencija FSB, ki pravi, da ni nobenih znakov, da bi šlo za teroristično dejanje ali sabotažo. Obveščevalna agencija je sporočila, da se preiskava osredotoča na možnost, da je šlo za napako pilota, gorivo slabe kakovosti, možnost, da bi kakšen predmet iz zunanjosti prišel v motor, ali nepričakovane tehnične napake.

Kljub temu nekateri letalski strokovnjaki pravijo, da terorizma ni moč povsem izključiti, saj bi na to lahko nakazovala dejstvi, da posadka ni poročala o kakršnih koli nepravilnostih na letalu in da so razbitine letala raztreščene na velikem območju.

Tu-154 (Foto: AP)

Postanek za tankanje v Sočiju

Letalo je izginilo z radarjev kmalu po vzletu ob 5.40 po lokalnem času (3.40 po srednjeevropskem). Letalo je poletelo iz vojaške baze v Moskvi in se v Sočiju ustavilo, da natoči gorivo. Bilo je na poti iz mesta Adler južno od Sočija proti bazi Hmeimim v Latakiji na zahodu Sirije, ko je izginilo z radarjev.

Ostanke letala so po podatkih obrambnega ministrstva našli 1,5 kilometra stran od Sočija, ležijo pa na globini od 50 do 70 metrov.

Med potniki znani vojaški ansambel in priljubljena zdravnica

Na krovu letala je bilo 92 ljudi, od tega osem članov posadke in pa 64 članov mednarodno priznanega vojaškega ansambla Aleksandrov, uradnega pevskega zbora ruske vojske, znanega tudi kot zbor Rdeče armade, ki naj bi v Siriji med ruskimi vojaki praznovali novo leto. Na letalu je bilo tudi devet ruskih novinarjev in zdravnica Elizaveta Glinka oziroma 'Doktor Liza', ki je znana po svojem humanitarnem delovanju na vojnih območjih.