FOTO: Rusija s tradicionalno parado praznuje dan zmage, Putin pozval k skupnemu boju proti terorizmu

Rusija se z dnevom zmage spominja 72. obletnice kapitulacije nacistične Nemčije. Predsednik Vladimir Putin je v govoru izpostavil, da bo "Rusija vedno na strani sil miru" in pozval k mednarodnemu boju proti terorizmu. Hkrati so Rusi vojaško parado pripravili tudi v Donecku na vzhodu Ukrajine, z razkazovanjem orožja pa kršili mirovni dogovor med Rusijo in Uklrajino iz leta 2015.