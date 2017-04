Rusija z vetom preprečila sprejem resolucije o kemičnem orožju v Siriji

Varnostni svet Združenih narodov je glasoval o novi resoluciji, v kateri poziva sirske oblasti, naj sodelujejo v preiskavi domnevnega napada s kemičnim orožjem v sirskem Kan Šejkunu 4. aprila, a je Rusija z vetom preprečila sprejem resolucije.

VS ZN je o resoluciji glasoval ob 15. uri po krajevnem času (21. uri po srednjeevropskem), a je Rusija nanj vložila veto in tako je propadel še en poskus odziva VS ZN na napad.

Četrti osnutek resolucije o napadu, v katerem je bilo ubitih 87 ljudi, najostreje obsoja napad ter sirsko vlado poziva, naj mednarodnim preiskovalcem omogoči dostop do sirskih letalskih oporišč ter predloži podatke o svojih vojaških operacijah 4. aprila. Osnutek resolucije so skupaj pripravile tri zahodne stalne članice VS ZN, Velika Britanija, Francija in ZDA.

V napadu s kemičnim orožjem je umrlo 87 ljudi, od tega 31 otrok. (Foto: AP)

Deset od petnajstih članic VS ZN je glasovalo za četrto verzijo resolucije, s katero bi obsodili uporabo kemičnega orožja v Siriji in od Asadovega režima zahtevali, naj sodeluje v preiskavi tega napada v sirskem Kan Šejkunu 4. aprila.

Rusija je kot stalna članica uporabila pravico do veta. Kitajska pa se je vzdržala, tako kot še Kazahstan in Etiopija. Bolivija pa je glasovala enako kot Rusija.

Rezultat glasovanja je bil sicer predvidljiv, saj je Rusija resoluciji ves čas nasprotovala, ker da ni dovolj dokazov, da je za napad odgovoren Asadov režim. Osnutek resolucije so sicer pripravile tri zahodne stalne članice VS ZN, Velika Britanija, Francija in ZDA.