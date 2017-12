Ruska volilna komisija zavrnila kandidaturo Alekseja Navalnega, ta zdaj poziva k bojkotu volitev

Aleksej Navalni še ne namerava obupati. (Foto: AP)

Ruska državna volilna komisija je soglasno zavrnila kandidaturo opozicijskega politika Alekseja Navalnega na predsedniških volitvah, ki bodo marca prihodnje leto. Kot razlog so navedli njegovo kazensko obsodbo. Navalni je v odzivu na odločitev že pozval k bojkotu volitev in napovedal, da njihovega rezultata ne bo priznal.

"Razglašamo stavko volivcev. Vse bomo pozvali, naj volitve bojkotirajo. Ne bomo priznali njihovega rezultata," je v izjavi novinarjem dejal Navalni.

Navalni velja za edinega opozicijskega politika, ki bi se lahko dejansko spopadel z dolgoletnim ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom, a zaradi pretekle obsodbe ne sme kandidirati. Zaradi poneverbe so ga leta 2013 namreč obsodili na pet let zapora, sam pa obsodbo označuje kot politično motivirano.

V nedeljo je njegovo kandidaturo na ulicah podprlo več kot 15.000 Rusov. Protestniki so se v podporo 41-letnemu karizmatičnemu politiku in odvetniku zbrali v 20 mestih po vsej državi, od Vladivostoka na vzhodu do Sankt Peterburga na zahodu.

Protestniki so se v podporo 41-letnemu karizmatičnemu politiku in odvetniku v nedeljo zbrali v 20 mestih. (Foto: AP)

Shodov so se udeležili tudi nekateri predstavniki ruske državne volilne komisije, kar naj bi okrepilo možnosti, da bo zahteva protestnikov, naj Navalnemu vendarle dovolijo sodelovanje na prihajajočih volitvah, uslišana.

Namen shodov je bilo zbiranje podpisov najmanj 500 ljudi, ki bi vložili kandidaturo za Navalnega. Po koncu shodov je Navalni sporočil, da je cilj uspel, saj so zbrali dovolj podpisov. "Postal sem uraden kandidat, nominiran s strani skupine volivcev," je takrat zapisal na Twitterju.