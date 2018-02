FOTO in VIDEO: Na prizorišču strmoglavljenja ruskega letala preiskovalci, pilot naj bi načrtoval zasilni pristanek

Rusko potniško letalo Antonov An-148 letalske družbe Saratov Airlines z 71 ljudmi na krovu je kmalu po vzletu z letališča v Moskvi izginilo z radarjev in strmoglavilo. Na letalu je bilo 65 potnikov in šest članov posadke, nesreče ni preživel nihče, poroča BBC.

Med potniki je bilo po besedah guvernerja Orenburške oblasti okrog 60 ljudi iz te regije. Dva potnika sta bila iz Moskve, eden pa iz Sankt Peterburga.

Umrle bodo morali identificirati s pomočjo testov DNK, saj so trupla neprepoznavna. Letalo, ki je z radarjev izginilo štiri minute po vzletu, je namreč zagorelo že med padanjem.

Med umrlimi otrok in dva najstnika

Med umrlimi so po besedah župana Orska najmanj en otrok in dva najstnika. Preiskovalci so sicer sporočili, da bo postopek ugotavljanja identitete ponesrečenih trajal od dva do tri mesece, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Reševalne ekipe so razbitine našle razmetane na širšem območju. Nekaj razbitin in trupel so našli v bližini vasi Stepanovskoje, je za Tass povedal predstavnik ministrstva. Ruska agencija za letalski promet pa je potrdila, da so radijski stik z letalom izgubili že nekaj minut po vzletu.

Letalo je z moskovskega letališča Domodedovo proti kraju Orsk na jugu države vzletelo ob 14.21. uri po lokalnem času. Po poročanju tujih medijev je strmoglavilo približno 80 kilometrov jugovzhodno od Moskve.

"Letalo je strmoglavilo na polju v okrožju Ramenski. Reševalci se še niso prebili do kraja," je neimenovani vir takoj po nesreči povedal za RT, za agencijo Tass pa je to potrdila tudi agencija za letalski promet.

Reševalcem delo otežujeta velika količina snega in slaba vidljivost. Po navedbah nekaterih medijev je moralo več kot 150 reševalcev na kraj nesreče pešačiti, saj ceste niso bile prevozne.

Pilot naj bi kontroli zračnega prometa javil o tehnični napaki

Ruska preiskovalna komisija je takoj sprožila preiskavo letalske nesreče, poroča ruski RT. Ruski prometni minister Maksim Sokolov se je odpravil na območje, kjer je letalo strmoglavilo.

Sožalje družinam umrlih je že izrazil ruski predsednik Vladimir Putin. Ukazal je takojšnjo podrobno preiskavo tragične nesreče, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.

Zakaj je letalo strmoglavilo, za zdaj ostaja uganka. Ruski mediji sicer ugibajo, da bi lahko nesreči botrovale slabe vremenske razmere, napaka pilota ali tehnična napaka. BBC poroča, da naj bi pilot takoj po vzletu kontroli zračnega prometa javil o tehnični napaki ter prosil za zasilni pristanek. A letališče Žukovski v bližini Moskve je sporočilo, da od letala ni prejelo prošnje za zasilni pristanek.

Eno od črnih skrinjic so že našli.

Po informacijah vira z letališča je letalo z radarjev izginilo dve minuti po vzletu. Šlo naj bi za sedem let staro letalo ruske družbe Saratov Airlines, ki je po navedbah očividcev iz vasi Argunovo strmoglavilo v plamenih. Družba je letalo pred letom dni kupila od druge ruske letalske družbe.

BBC poroča, da je letalo upravljal izkušen pilot z najmanj 5000 urami letenja.

Letalo je strmoglavilo na poti v Orsk. (Foto: AP)

Lokalni mediji so objavili posnetke sorodnikov, ki so se zbrali na letališču v Orsku, kjer naj bi letalo pristalo. Po njihovih navedbah so na letališče prispeli tudi psihologi.

Sestra umrlega potnika je na letališču pretresena vpila: "Pripeljite nazaj mojega brata!" poročajo ruski mediji.

Že tretja velika nesreča ruskih letal v zadnjih letih

To je že tretja večja letalska nesreča ruskih letalskih družb v zadnjih letih. 25. decembra 2016 je v Črno morje strmoglavilo vojaško letalo tupoljev Tu-154. Umrlo je vseh 92 ljudi na letalo, nesrečo pa so pripisali napaki pilota.

Bolj odmevna pa je bila nesreča potniškega letala A321 31. oktobra 2015, ki je strmoglavilo z 224 turisti nad Sinajskim polotokom v Egiptu. Odgovornost za nesrečo je prevzela teroristična organizacija IS, ki je sporočila, da je na letalo uspela pretihotapiti bombo.