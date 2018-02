FOTO in VIDEO: Rusko prestolnico hromi rekordna količina snega, preglavice z vremenom tudi v Španiji in Veliki Britaniji

Rekordne količine snega v zadnjih sto letih povzročajo preglavice v sneženja in nizkih temperatur sicer vajeni Moskvi. Številni leti zamujajo, promet v milijonski metropoli je delno obstal. Samo v zadnjih 24 urah so mestne oblasti z ulic odstranile več kot 1,2 milijona kubičnih metrov snega, tudi s pomočjo vojske in tehnološko naprednih plugov.

Kot je zatrdil moskovski podžupan Peter Birjukov, imajo položaj zdaj spet pod nadzorom in ulice so za silo počiščene, a bilo je naporno in dela je še veliko, saj toliko snega niso videli že sto let.

Od sobote do danes zjutraj je zapadlo 44 centimetrov snega, 20 odstotkov več kot ponavadi v celem mesecu. Ponekod so namerili celo 55 centimetrov debelo snežno odejo.

Zaradi visokega snega so se številni vozniki tokrat zatekli k javnemu prometu, a tudi tu ni šlo gladko. Župan Sergej Sobjanin je konec tedna someščane pozval, naj se čim bolj izogibajo cestam in jim celo dal na izbiro, da lahko otrok ne pošiljajo v šolo, dokler ne bo najhuje mimo.

Nek voznik avtomobila je umrl zaradi udara elektrike, ko je na pokrov motorja padel električni vod. Pod težo snega se je zlomilo kakih 2000 dreves, od tega jih je kakih 100 padlo na avtomobile. V okolici prestolnice je brez elektrike ostalo na tisoče ljudi.

Po napovedih meteorologov naj bi sicer v Moskvi vsaj danes še snežilo. Pričakujejo celo do 20 centimetrov novega snega, poleg tega naj bi pihal še veter s hitrostjo 36 kilometrov na uro. Temperature pa so padle 12 stopinj Celzija pod ničlo.

Moskvo hromi rekordna količina snega. (Foto: AP)

Hud mraz zajel predele Velike Britanije in Škotsko

Mraz medtem povzroča precej preglavic nekaterim drugim evropskim državam. Po poročanju Guardiana Veliki Britaniji preti najbolj hladen teden v tej zimi.

Slovenijo bo v prihodnjih dneh spet zajelo sneženje. Do ruskega rekorda smo sicer še daleč.

Temperature se bodo ponekod lahko spustile tudi do -7 stopinj Celzija. Meteorolog Craig Snell je povedal, da bo ves mesec najbrž resnično mraz: "Ponekod bo zagotovo zapadel sneg, a to sredi zime pač ni tako zelo nenavaden pojav."

Zaradi temperatur, ki se bodo spustile pod ledišče, po državi pričakujejo nekaj nevšečnosti v prometu. Ponekod bi lahko zapadlo med enim in tremi centimetri snega.

Nizke temperature bodo v začetku tedna vztrajale tudi na Škotskem, ponedeljek prinaša med -2 in -7 stopinj Celzija, navaja Guardian.

"Veliko prebivalcev bo videlo sneg, a nikar ne pričakujte, da boste lahko gradili snežake," je povedal Snell.

Mraz bo vztrajal ves teden, Britanci lahko nekoliko bolj 'znosne' temperature pričakujejo šele v sredini prihodnjega tedna.

Silovito sneženje tudi v Španiji

Močno sneženje je danes poskrbelo tudi za preglavice v Španiji. Motena sta predvsem letalski in cestni promet, med drugim so steze danes zaprli na letališču v Madridu. Več kot sto šol je ostalo zaprtih, kar pomeni prost dan za okoli 42.000 otrok iz petih španskih regij.

Še posebej težke so razmere v Madridu, kjer sta zaradi obilice snega, ki ga ni mogoče sproti čistiti, na letališču Barajas zaprti dve od štirih stez. Več deset letov je imelo zamude, nekatera letala so preusmerili na druga španska letališča. Posebej v Madridu so poleg tega zaradi snega blokirane številne ceste, med drugim je zaprtih več pasov na mestni obvoznici.