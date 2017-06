Rusko sodišče vseh pet obtoženih umora Nemcova spoznalo za krive

Rusko sodišče je danes vseh pet obtoženih spoznalo za krive priprave in izvedbe naročenega umora ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova. Kazni za pet Čečenov naj bi sodišče določilo v prihodnjih dneh. Privrženci Nemcova trdijo, da še vedno niso odkrili tistih, ki stojijo za umorom.

Kazni za pet Čečenov naj bi sodišče izreklo v prihodnjih dneh. (Foto: Reuters)

12-članska porota je po treh dneh posvetovanj odločila, da so Zaur Dadajev, Šadid in Anzor Gubašev, Temirlan Eskerhanov in Hamzat Bakajev zagrešili umor v okviru organizirane kriminalne združbe.

Edene od obtoženih - Zaur Dadajev. (Foto: Reuters)

Dadajev je kriv izstrelitve štirih usodnih nabojev, drugi štirje pa pomoči pri organizaciji in izvedbi umora. Gre sicer za peterico etničnih Čečenov z nemirnega Severnega Kavkaza.

Zaslišanja so trajala okoli deset mesecev, obtoženi vpletenost zanikali

Porota je odločitev sprejela z večino, potem ko ji prej ni uspelo doseči soglasja o dolgi vrsti točk obtožnice. Zaslišanja so sicer trajala okoli deset mesecev.

Obtoženi so vpletenost v umor zanikali. Sedaj jim grozijo dolgoletne oziroma celo dosmrtne zaporne kazni, ki jih bo sodnik določil, potem ko bo tožilstvo predstavilo svoje zahteve.

Družina Nemcova prepričana, da za umorom stojijo Putinovi zavezniki

Čeprav razsodba razkriva nekatere podrobnosti umora, privrženci Nemcova trdijo, da niso odkrili tistih, ki so naročili umor enega glavnih nasprotnikov ruskega predsednika Vladimirja Putina.

"V dveh letih (...) niso uspeli odkriti organizatorja in načrtovalca umora," je dejal odvetnik družine Nemcov Vadim Prokhorov. "To je popoln fiasko." Vseeno pa odvetnik verjame, da so vsi obsojeni, z izjemo Bakajeva, vpleteni v umor.

Družina Nemcova je prepričana, da za umorom stojijo ljudje iz kroga blizu čečenskega voditelja Ramzana Kadirova, ki je velik Putinov zaveznik, ali celo Kadirov sam. Čečenski voditelj je sicer zanikal svojo vpletenost in branil nekatere obtožene, družini Nemcova pa ni uspelo doseči, da bi bili Kadirov ali njegovi glavni pribočniki zaslišani.

Glavni organizator še na begu

Ruski preiskovalci so za organizatorja razglasili Ruslana Muhudinova, enega nižjih predstavnikov čečenskih varnostnih sil. Ta naj bi obsojenim za umor ponudil 15 milijonov rubljev (okoli 220.000 evrov). Muhudinov je na begu in ga policija še išče.

Nekdanji opozicijski voditelj Nemcov je bil ubit 27. februarja 2015 malo pred polnočjo na mostu v bližini Kremlja. Šlo je za najvišji politični umor v Rusiji, odkar je Putin pred okoli 17 leti prevzel oblast v državi.

(Foto: Reuters)

Kot eden najbolj priljubljenih politikov v Rusiji je Nemcov nekaj časa veljal za morebitnega naslednika nekdanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina. Takoj po prihodu na oblast je podprl Putina, nato pa kmalu postal eden njegovih najostrejših kritikov ter kot del opozicije, ki jo je Putin vztrajno zatiral, počasi zdrsnil na obrobje.

V času smrti je Nemcov preiskoval rusko vpletenost v krvavi ukrajinski konflikt. Njegovi podporniki so prepričani, da so ga ubili, da bi ga utišali.