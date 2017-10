Rusko vmešavanje v volitve: nekdanji vodja Trumpovega volilnega štaba v rokah FBI

Paul Manafort (Foto: AP)

Nekdanji vodja volilnega štaba predsednika ZDA Donalda Trumpa Paul Manafort se je danes v Washingtonu predal FBI, potem ko so ga k temu pozvali skupaj z njegovim bivšim sodelavcem Rickom Gatesom, poroča ameriški časnik New York Times. To je prva obtožnica v preiskavi posebnega tožilca Roberta Muellerja o ruskem vpletanju v te volitve.

Vsebina obtožnice proti Manafortu in njegovemu nekdanjemu poslovnemu kolegu Gatesu sicer še ni znana. New York Times pa sicer ni poročal, ali je obtožnico vložil Mueller ali kdo drug.

Manafort se je po pozivu predal zveznim oblastem, v prostore FBI pa ga je pospremil njegov odvetnik. Manafortovo predajo je potrdil tudi FBI.

Gates je že vrsto let Manafortov varovanec in mlajši partner, njegovo ime pa se je pojavilo na dokumentih povezanih s podjetji, ki jih je Manafort vzpostavil na Cipru, da bi preko njih dobil plačila politikov in poslovnežev iz Vzhodne Evrope, kažejo dokumenti, ki jih je pridobil New York Times.

Manaforta, ki je vodil Trumpov štab od junija do avgusta lani, so tako že preiskovali zaradi kršenja davčnega zakona, pranja denarja in ali je primerno razkril svoje lobiranje v tujini.

Slabo leto po predsedniških volitvah v ZDA so danes sicer pričakovali prve aretacije v preiskavi ruskega vpletanja v te volitve. Ameriški mediji, med njimi televiziji CNN in NBC, so namreč ob sklicevanju na neimenovane vire iz preiskave konec tedna poročali, da je velika zvezna porota v petek potrdila prve obtožnice v omenjeni preiskavi. Te so v skladu z odločitvijo zveznega sodnika zapečatene, tako da njihova vsebina ni znana, bi pa lahko bili tisti, na katere se nanašajo, aretirani že danes.

Ameriške obveščevalne agencije so že januarja zaključile, da ni nobenega dvoma, da se je Rusija vmešavala v volitve z namenom pomagati sedanjemu predsedniku Trumpu premagati demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton, med drugim s hekerskimi napadi, objavami elektronske pošte in diskreditiranjem kampanje Clintonove na spletnih družbenih omrežjih.

Vprašanje, ki ga preiskuje Mueller, pa je, ali so Ruse pri tem podpirali sodelavci Trumpove kampanje. Trump sicer to odločno zavrača in vztraja, da je preiskava lov na čarovnice. Tudi v Kremlju očitke na svoj račun zanikajo.

S časom se je preiskava razširila in vzela pod drobnogled tudi sporne posle Trumpovih sodelavcev, ki niso neposredno povezani z volitvami. Pri tem se je med drugim omenjalo imeni nekdanjega vodje Trumpovega volilnega štaba Manaforta in njegovega nekdanjega svetovalca za varnost Michaela Flynna.

Medijska poročila so v ZDA poskrbela za val ugibanj in napeto pričakovanje, kaj se bo zgodilo, na kar se je pričakovano odzval tudi Trump. V nedeljo je objavil serijo tvitov, v katerih je znova zavrnil vse očitke o sodelovanju z Rusijo in celotno afero označil kot izmišljotino demokratov in političen "lov na čarovnice".