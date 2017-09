Ryanair 400.000 potnikom poslal obvestilo o odpovedi leta, še več jih tava v temi

Potem ko je bila letalska družba Ryanair deležna številnih očitkov o neprofesionalnosti, ker so odpovedali polete, ne da bi pred tem pravi čas obvestili potnike, so 400.000 potnikom po elektronski pošti vendarle poslali sporočilo, da je njihov polet odpovedan.

Seznam odpovedanih letov si lahko ogledate tu.

Na hitro sklicani tiskovni konferenci v Dublinu se je potnikom, kar 18 milijonov jih je nekaj časa "tavalo v temi", ali je med odpovedanimi tudi njihov let, opravičil sicer po navadi precej nejevoljen izvršni direktor Michael O’Leary. Težave je pripisal dopustom pilotov in neustreznemu organiziranju razporeda, poroča Guardian. "Če se družba ne bi takoj odzvala in odpovedala polete, bi imelo ogromno letal visoke zamude, kar bi nas lahko stalo tudi do 25 milijonov evrov," je dodal.

Da bi s tem izgubili stranke, jih očitno ne skrbi preveč, saj je O'Leary v svoji že pregovorno znani aroganci zagotovil, da se bodo tudi potniki, ki so prisegli, da z Ryanairom ne bodo več leteli, vrnili: "Veliko potnikov pravi, da ne bo nikoli več letelo z nami, a zagotovo se bodo vrnili k nam."

Letalske družbe, ki delujejo v EU, morajo spoštovati evropska pravila. Potnikom, katerih leti so odpovedani, pripada denarno nadomestilo v skladu z zakoni. Z Ryanairom smo v stikih, pričakujem, da bodo polno sodelovali in spoštovali zakone. Violeta Bulc, komisarka za promet

Ryanair bo vsak dan do 31. oktobra odpovedal od 40 do 50 letov, a pristojni obljubljajo, da v večini tiste, kjer so alternativni leti lažje dostopni. Na relaciji Stansted–Dublin bo tako odpovedan en let na dan od skupno 12.

O’Leary je še povedal, da so (nekateri) potniki obvestilo o odpovedanih poletih prejeli do ponedeljka zvečer.

Od 75 do 80 odstotkov potnikom bodo povrnili od 240 do 400 evrov kupnine, odvisno od dolžine potovanja. Kljub vsemu bo približno 100.000 potnikov obtičalo na nekaterih letališčih, saj se (vsaj z Ryanairom) ne bodo mogli vrniti domov.

Michael O’Leary je dejal, da podjetje potnikom ne bo povrnilo morebitnih stroškov rezervacij najema avtomobila ali hotela. "Prav tako ne bomo vračali stroškov letov z drugimi letalskimi linijami, ne moremo si privoščiti podpiranja naše konkurence."

Hkrati je priznal, da so prvo opozorilo o odpovedi izdali šele v petek, kar je na milijone potnikov pustilo tavati v temi. "Nismo pomislili na težave in skrbi, ki smo jih povzročili 18 milijonom ljudi, ki so si želeli leteti z nami v prihodnjih šestih tednih. Zato se jim oproščam."

Ogromno Ryanairovih strank je svoj gnev nad vedenjem letalskega velikana izrazilo na družbenem omrežju Twitter. Ena od potnic je zapisala, da je Ryanair odpovedal 30 letov, kar je povzročilo velike težave pri organizaciji njene poroke, saj je družba objavila le seznam odpovedanih letov do srede, 20. septembra, ne pa tudi za naprej.

Ryanairovi potniki so besni zaradi pomanjkljivih informacij. (Foto: iStock)

Navedbe, da odpovedujejo lete zaradi premajhnega števila pilotov, so v letalski družbi zavrnili. Piloti naj bi namreč množično odhajali k drugim delodajalcem. Iz norveške letalske družbe, ki gradi novo bazo prav pred Ryanairovim nosom v Dublinu, so sporočili: "Potrdimo lahko, da je samo letos iz Ryanaira k nam prestopilo 140 pilotov. Še več jih pričakujemo do konca leta."

O’Leary je to zanikal, a obenem priznal, da družba pilotom, ki se zaposlijo pri njih, ponuja 10.000 evrov pristopnega bonusa. Poskušal je tudi razložiti, zakaj se teh težav niso zavedli prej: "Očitno so bile napovedi o zaposlovanju v prihodnosti preveč optimistične." Pozive k odstopu je O’Leary ostro zavrnil: "To je očitna zmeda, a gre za mojo zmedo, zato jo bom jaz tudi popravil," je dejal.

Ryanairove delnice so zaradi škandala nemudoma padle za tri odstotke, zdaj se družba počasi pobira, bodo pa stroški izjemno visoki. Letni dobiček bi lahko padel za dobra dva odstotka.

Negativna reklama bo družbo močno prizadela. "Ryanair je znan po tem, da je zanj vsaka reklama dobra reklama, a v tem primeru to zagotovo ne bo držalo," je povedala investitorka Rebecca O’Keefe. "Družba je vedno zagotavljala, da pri njih dobiš to, kar plačaš. Trenutne okoliščine so zanje uničujoče, potniki so ostali na letališčih, ker so jim zadnji hip odpovedali polete."

O’Keefova je dodala, da še vedno ni nikomur jasno, ali je do odpovedi letov prišlo zaradi slabega načrtovanja delovnih razporedov ali gre to vendarle pripisati pomanjkanju pilotov: "Če gre za prvo, potem so resnično slabi načrtovalci delovnega procesa. Če je krivo pomanjkanje osebja, bodo pač morali dvigniti plače. Kakorkoli, za Ryanair to niso dobre novice."