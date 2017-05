S prenatrpanih gumenjakov in improviziranih splavov v Sredozemskem morju v dveh dneh rešili 6.000 migrantov

V Sredozemskem morju so v dveh dneh v več deset operacijah, ki jih je usklajevala italijanska obalna straža, rešili skupno okoli 6.000 migrantov, ki so bili na poti iz Libije v Evropo. Bili so v prenatrpanih gumenjakih ali na improviziranih splavih. Zabeležili pa so tudi najmanj sedem smrtnih žrtev.