S sistemom souporabe avtomobila tudi do pestrejšega družabnega življenja

Souporaba avtomobilov je v velikih mestih v Evropi in drugod po svetu že precej razširjena, saj se vse več ljudem posedovanje avtomobila zdi odvečen in prevelik strošek. Kaj pa v majhnih vaseh in na periferiji? V Nemčiji že nekaj let preizkušajo ta model tudi v vaseh in prebivalci - zlasti upokojenci - so zelo zadovoljni.