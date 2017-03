S skupno platformo v boj proti lažnim novicam

Skupina 37 francoskih in mednarodnih medijev je ob podpori Googla in mednarodne medijske mreže First Draft News v torek zagnala projekt CrossCheck, skupno novinarsko platformo za preverjanje dejstev, katere cilj je odkrivanje lažnih informacij, ki bi lahko vplivale na francoske predsedniške volitve.

V projektu med drugim sodelujejo francoska tiskovna agencija AFP, francoski dnevniki Liberation, Le Monde in Les Echos, britanski televizijski mreži BBC News in Channel 4 ter ameriška agencija za finančne novice Bloomberg, pa tudi Facebook. Projekt poteka v sodelovanju z Googlom in neprofitno medijsko mrežo First Draft News.

Spletna stran projekta omogoča 37 medijskim partnerjem skupna prizadevanja za odkrivanje lažnih političnih in drugih izjav ter ugotavljanje in objavo dejstev, je povedala direktorica First Drafta Jenni Sargent na novinarski konferenci v Parizu.

Predstavnica AFP Michele Leridon je dejala, da je treba tekmovanje med mediji postaviti na stran, saj so napadene temeljne vrednote novinarstva. "Moramo odgovoriti skupaj in CrossCheck je pomemben korak v tej smeri," je dejala.

Cilj platforme je odkrivanje lažnih informacij, ki bi lahko vplivale na francoske predsedniške volitve. Če se bo projekt prijel, pa ga bodo nadaljevali tudi po volitvah. (Foto: Thinkstock)

Novinarji bodo skupaj iskali in preverjali vsebine, ki so objavljene in se širijo med uporabniki na svetovnem spletu, tudi fotografije, video posnetke, komentarje ali novičarske strani.

Vsi partnerji bodo na svojih platformah lahko objavili ugotovitve. Objavili bodo samo tiste, ki jih bosta preverila najmanj dva medija.

Na CrossChecku bodo objavili, ali je informacija lažna ali ne, če je morda ni bilo mogoče preveriti ter kateri mediji so sodelovali pri preverjanju.

V projektu sodeluje okoli 250 novinarjev iz partnerskih medijev, ki bodo pokrivali oba kroga francoskih predsedniških volitev, ki bodo 23. aprila in 7. maja. Če se bo izkazal za uspešnega, bodo projekt nadaljevali tudi po volitvah.

V projektu vzpodbujajo tudi ostale ljudi, da jih seznanijo z informacijami, za katere bi želeli, da jih CrossCheck razišče. Na spletni strani projekta ali partnerskih medijev lahko izpolnijo spletni obrazec, tudi anonimno.