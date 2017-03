S stavkami, protesti in shodi opozorile, da smo še daleč od enakopravnosti

Mineva natanko sto let, odkar praznujemo dan žena. Mednarodni dan žena so marsikje po svetu zaznamovali protesti in stavke. Nekatere so nezadovoljstvo s svojim položajem v družbi pokazale tako, da so prišle v službo oblečene v rdečo, spet druge so si danes vzele dan dopusta in se udeležile katerega od organiziranih protestov, na katerem so zahtevale enakopraven položaj v družbi.

Italija je mednarodni dan žensk obeležila z več stavkami, shodi in pa tudi uradnimi obeležji. V Rimu zaradi stavke danes ni obratovala podzemna železnica, zaprti pa so bili tudi vrtci. Ženske so odšle na ulice in med drugim pozivale k večjem številu kriznih centrov za žrtve družinskega nasilja ter pravici do splava.

Italija je mednarodni dan žensk obeležila z več stavkami in shodi. (Foto: AP)

Največji italijanski sindikat CGIL je organiziral stavke, nenapovedane dogodke in proteste po vsej državi, s katerimi se "borijo proti moškemu nasilju, večanju neenakopravnosti in diskriminacije na delovnem mestu," je dejala vodja politike spolov pri CGIL Loredana Taddei.

V Italiji je zaposlenih manj kot 47 odstotkov žensk in 65 odstotkov moških. Ženske v povprečju zaslužijo 16 odstotkov manj na uro kot moški in 31 odstotkov manj na letni ravni.

Spuščene zastave v spomin na žrtve družinskega nasilja

Spodnji dom parlamenta ima danes zastave obešene na pol droga, s tem pa se spominjajo žrtev nasilja v družinah. Poslanci so 2. marca sprejeli zakon, ki kaznuje morilce svojih žena z dosmrtno zaporno kaznijo in okrepi zaščito otrok, ki so zaradi nasilja v družini postali sirote. Zakon mora sicer sprejeti še senat. "Glas žensk ustrahuje nasilne moške, ker spodbuja in izraža mir," je tvitnil italijanski predsednik Sergio Mattarella.

Poljakinje so se množično udeležile protestov in opozorile na teptanje pravic žensk. (Foto: AP)

Na ulicah več poljskih mest so se zbrale številne Poljakinje, ki so ob dnevu žena opozorile na teptanje pravic in na neenakopravnost, ki so ji izpostavljene. Protestirale so tudi proti neprimernim in seksističnim izjavam poljskega evropskega poslanca Janusza Korwina-Mikkea, ki je zagovarjal stališče, da morajo biti ženske manj plačane, saj so šibkejše, manjše in manj inteligentne.

V Italiji v nasprotju z mnogimi državami tradicionalno ob mednarodnem dnevu žensk namesto nageljnov podarjajo mimoze, ki kljub svoji navidezni občutljivosti kažejo moč in lahko raste tudi na bolj neprijaznem območju. Združenje žensk v Italiji je prevzelo mimozo kot simbol že leta 1946, med drugim, ker je dostopna vsakomur.

Pred Kremljem priprli skupino feministk

V Moskvi so danes aretirali skupino feministk, ki so pred Kremljem protestirale s transparentom, na katerem je bil napis "Moški so na oblasti 200 let, dol z njimi!". S tem so imele v mislih dejstvo, da je bila zadnja ženska vladarica Rusije Katarina Velika, ki je umrla leta 1796.

Protest feminisk pred Kremljem v Moskvi se je, kot je običajno za ruske oblasti, končal z njihovo aretacijo. (Foto: AP)

Po navedbah spletne strani OVD Info, ki spremlja aretacije aktivistov, je policija prijela sedem žensk, vključno z dvema novinarkama opozicijskega časnika Novaja Gazeta in fotografinjo, ter jih odpeljala na zaslišanje. Odvetnik za človekove pravice Mari Davtjan medtem navaja, da je bilo skupno aretiranih osem oseb.

Protesti so potekali v številnih mestih po svetu, tudi v kosovski prestolnici Prištini, v glavnem mestu Ukrajine Kijevu ter v Bruslju. Pa tudi v Avstraliji in na Filipinih.

Ena od prijetih aktivistk, uprizoritvena umetnica Jekaterina Nenaševa, je na Facebooku objavila posnetek protesta. "Feministke Moskve in Sankt Peterburga, ki so zavzele Kremelj, vam čestitamo ob 8. marcu," je zapisala. Kot je poročala neodvisna televizija TV Rain, so ženske nosile tudi transparente z napisi "Žensko za predsednico" in "Me smo večina".

V Rusiji sicer današnji mednarodni dan žensk obeležujejo predvsem s podarjanjem cvetja in čokolad ženskam. V video poslanici je ruski predsednik Vladimir Putin ob tej priložnosti izjavil, da bodo on in drugi ruski moški "naredili vse, kar lahko, da bi bile njihove ljubljene ženske pogosteje obsipane s skrbjo, pozornostjo in nasmehi".