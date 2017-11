Saipov je pred dnevi poskusno najel avtomobil in vadil zavoje, da bi umoril čim več ljudi

Newyorški zvezni tožilci so 29-letnega priseljenca iz Uzbekistana Sayfulla Saipova, ki je v torek v napadu z avtomobilom ubil osem ljudi, 12 pa ranil, obtožili terorizma, zaradi česar mu grozi smrtna kazen.

Pred sodnika, s katerim se je sporazumeval s pomočjo ruskega prevajalca, ne glede na to, da je v ZDA že od leta 2010, so ga pripeljali na invalidskem vozičku, z vklenjenimi rokami in nogami.

Napad je priznal in dejal, da se zaradi tega, kar je storil, zelo dobro počuti. Navdih je dobil preko spletne propagande skrajne skupine Islamske države (IS), pripravljati pa se je začel pred približno enim letom. Pred tednom dni je celo poskusno najel avtomobil in vadil zavoje, da bi umoril čim več ljudi.

Tožilci so povedali, da je Saipov, "prevzet s sovraštvom in islamistično ideologijo", v bolnišnici prosil, naj mu v sobi izobesijo zastavo IS.

Sayfullo Saipov je na sodišče prišel na invalidskem vozičku, ker ga je policist ustrelil v trebuh. (Foto: AP)

Zaslišali tudi njegovega rojaka

Policija je v sredo sporočila, da v povezavi z napadom išče še enega moškega, njegovega 32-letnega rojaka Mukhamadzoirja Kadirova.

90 minut pozneje so sporočili, da so ga našli. Policist, ki ni pooblaščen za podajanje informacij, je povedal, da gre za Saipovega prijatelja, ki v napadu morda ni igral nobene vloge.

Na telefonu odkrili posnetke in fotografije s tematiko IS

Saipov si je za dan napada izbral 31. oktober, ker takrat v New Yorku poteka velika parada ob noči čarovnic in je upal na gnečo. Poltovornjak je najel na lastno ime, in sicer za 75 minut.

V napadu je umrlo pet argentinskih državljanov, Belgijka in dva Američana, poškodovanih je bilo 12 ljudi, od katerih jih je devet še vedno v resnem ali kritičnem stanju.

Do parade, ki se je sicer začela šele nekaj ur po napadu, ni mogel zaradi policijskega varovanja in je z vozilom zaoral po množici kolesarjev in pešcev na stezi ob reki Hudson na jugu zahodnega Manhattna nedaleč od Svetovnega trgovinskega centra. Sprva je nameraval zapeljati po Manhattnu na vzhod do brooklynskega mostu, da bi umoril še več ljudi, vendar je trčil v šolski avtobus in potem tekal naokrog z zračnima pištolama, dokler ga ni ustrelil policist.

Preiskovalci so na Saipovem telefonu odkrili 90 video posnetkov in 3800 fotografij s tematiko IS. Našli so tudi kup nožev in besedila v čast islamu in IS. Namestnik newyorškega policijskega komisarja za obveščevalne zadeve John Miller je dejal, da je Saipov do črke sledil spletnim navodilom IS, kako je treba izvesti tovrsten napad.

Skrajneži IS priporočajo najem večjih vozil, s katerimi naj se napadalci zapeljejo na kraje z veliko ljudmi ter da naj napadalci uporabijo za napade na Zahodnjake v njihovih domovinah vse, kar je priročno. To je bil prvi tak teroristični napad z avtomobilom v ZDA. V Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji so se začeli sredi lanskega leta.

Policist skromno: Samo opravljal sem svoje delo

Policist, ki je Saipova ustavil s strelom v trebuh, je 28-letni Ryan Nash, ki svoje delo opravlja šele pet let. Guverner zvezne države New York Andrew Cuomo, župan New Yorka Bill de Blasio in številni drugi so ga že označili za junaka. "To, kar je naredil, je bilo izjemno. Ljudem je dal vero in jim povrnil zaupanje v policijske vrste," je dejal de Blasio.

A sam pravi, da se nima za junaka, saj je le opravljal svoje delo. "Cenim javno priznanje, čeprav mislim, da sva s kolegom le opravljala svoje delo, kot to vsak dan dela na tisoče policistov," je povedal in dodal, da zaradi interesa preiskave več o dogodku ne more komentirati.

"Medtem ko žalujemo izgubo življenj in poškodbe nedolžnih ljudi, smo hkrati ponosni in hvaležni za hitro ukrepanje policistov, ki so se odzvali na kaotično in nevarno situacijo," je povedal tudi predsednik policijskega sindikata Patrick Lynch.

"To, kar je storil, je nekaj neverjetnega," pa je povedal sosed mladega policista Dino Cortina in poudaril, da je zelo dober človek. Njegova soproga Margie je povedala, da se Nash sicer drži zase, je pa zelo prijazen. "Zdaj, ko vemo, da imamo junaka v naši soseski, se počutimo bolj varni."

Policist Ryan Nash pravi, da je samo opravljal svoje delo in da se nima za junaka. (Foto: AP)

Trump bi morilca poslal v zloglasni zapor Guantanamo

Ameriški predsednik Donald Trump ni zamudil niti trenutka za politizacijo tragedije in skupaj z ameriško televizijo Fox News meče krivdo na demokrate. Glede na mnenja do Trumpu naklonjene televizije je kriv menda nekdanji predsednik Barack Obama, ker je v času Saipovega prihoda v ZDA vodil državo, Trump pa je po Twitterju zatrjeval, da je odgovoren tudi vodja senatne manjšine Chuck Schumer, ker je pred skoraj 20 leti sodeloval pri uzakonitvi programa loterije za zeleno karto.

Program, ki na leto državljanom držav iz katerih ni veliko priseljencev v ZDA, omogoča, da do dovoljenja za delo in bivanje pridejo z loterijo, se je začel v 90. letih prejšnjega stoletja, pri njem pa so sodelovali politiki obeh strank.

Trump je pozval k ukinitvi programa in sploh spremembi režima priseljevanja v ZDA, da bo to temeljilo na zaslugah oziroma na neki dodani vrednosti, ki jo lahko priseljenec prinese s seboj. Prav tako se je strinjal z ocenami na televiziji Fox, da bi bilo morda potrebno Saipova preseliti v Guantanamo. Po mnenju pravnih strokovnjakov za to ni nobene potrebe, saj ga lahko na smrt obsodijo tudi na civilnem sodišču.

Sayfullo Saipov je napad začel načrtovati pred letom dni. (Foto: AP)

Maraton v nedeljo bo

V New Yorku po začetnem šoku življenje poteka po starih tirnicah, razen tega, da je videti malce več policistov in pripadnikov nacionalne garde. V nedeljo bo potekal veliki newyorški maraton s 50.000 udeleženci in dvema milijonoma gledalcev. Varnost bo okrepljena, meščani pa zagotavljajo, da bodo živeli naprej, kot so doslej.