Saj ni res, pa je: kirurg odprl lobanjo in operiral možgane, a napačnemu pacientu

V bolnišnici v kenijski prestolnici Nairobi se je osebju pripetila grozljiva zdravniška napaka. Kirurgi so namreč izvedli operacijo na možganih, a na napačnem pacientu.

Vodstvo bolnišnice Kenyatta je nemudoma zahtevalo preiskavo dogodka ter suspendiralo kirurga, dve medicinski sestri in anesteziologa, ki so izvedli operacijo. To bi sicer zaradi možganskega strdka potreboval en pacient, medtem ko se je drugi zdravil v bolnišnici zaradi otekline. Po strašni pomoti pa so po poročanju BBC glavo odprli slednjemu.

Kako se je to lahko zgodilo, bo pokazala podrobna preiskava, dejstvo pa je, da so pomoto opazili šele več ur po operaciji. Pacient sicer dobro okreva, so sporočili pristojni.

Prebivalci Kenije so se nemudoma oglasili na družbenih omrežjih in glasno zahtevali, da odgovorni odstopijo.

Do zmešnjave je sicer prišlo prejšnji vikend. Generalna direktorica bolnišnice Lily Koros je dejala, da dogodek globoko obžalujejo in da bodo storili vse za varnost njihovih pacientov. "Bolnik dobro okreva," je bila kratka in jedrnata Koroseva, ki je štiričlansko osebje nemudoma suspendirala.

A takoj so se oglasili kirurgovi sodelavci, ki se jim suspenz ne zdi upravičen. Začasno bi morali prepovedati opravljanje dela tistemu, ki je zamešal kartona obeh pacientov, kirurg naj za pomoto ne bi bil kriv, so dejali.

Kenijska ministrica za zdravje Sicily Kariuki je ob tem sporočila, da so do zaključka preiskave suspendirali tudi Sorosevo in nekaj drugih zaposlenih.

Kako je sploh mogoče, da je kirurg operiral napačnega pacienta, sicer nikomur ni prav jasno. Pred tako zahtevnim posegom zdravstveno osebje namreč opravi vrsto preiskav, medicinska stroka se ravna po točno določenem kodeksu, ki naj bi načeloma preprečil, da bi nevrokirurg zavrtal v napačno lobanjo.

Kenijska zdravniška zbornica je sicer v zadnjih 20 letih obravnavala skoraj 1000 primerov zdravniških napak. Kljub temu so se njeni člani postavili na stran osebja, rekoč, da so močno zaposleni močno preobremenjeni.

"Zdravniki pogosto opravijo od 10 do 19 operacij na dan," je za Reuters povedala Ouma Oluga iz kenijskega združenja zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov.

Medtem številni smatrajo za pravi čudež, da sta oba pacienta sploh še živa in ne le to - obema se je stanje izboljšalo.

Ženske so že pred kratkim odšle na ulice in zahtevale preiskavo posilstev porodnic. (Foto: AP)

Posilili ženske, ki so pravkar rodile

To sicer ni edina črna senca za omenjeno bolnišnico. Šest tednov nazaj je kenijska ministrica za zdravje Sicily Kariuki zahtevala preiskavo zaradi navedb, da so v isti bolnišnici spolno nadlegovali več porodnic. Februarja letos pa je ženska iz bolnišnične posteljice ugrabila novorojenčka, staršem so ga policisti uspeli vrniti šele naslednji dan.

Ob tem se bolnišnica Kenyatta sooča z obtožbami o pokvarjeni opremi, prenatrpanih prostorih, pa tudi dolgimi čakalnimi vrstami za zdravljenje. Tamkajšnje vodstvo za vse to krivi pomanjkanje denarja, dodajajo pa še, da je njihova zdravstvena ustanova prekomerno obremenjena, ker ostale ustanove v Keniji ne delujejo optimalno.