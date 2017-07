Samomorilski napad v Damasku terjal žrtve

V Damasku je samomorilski napadalec sprožil eksplozijo avtomobila bombe. (Foto: AP)

Kot navaja državna televizija, so varnostne sile sledile trem vozilom z eksplozivom. Dva jim je uspelo razstreliti še pred vstopom v Damask, tretje pa so obkrožile v vzhodnem okrožju Damaska, kjer se je napadalec v njem razstrelil. Pri tem je umrlo in bilo ranjenih več ljudi.

Sirska uradna tiskovna agencija Sana medtem navaja, da so vsa tri vozila istočasno razstrelili samomorilski napadalci. Tudi agencija, ki se sklicuje na policijski vir, navaja mrtve in ranjene, prav tako pa ne podaja podatkov o številu.

Sirija je vpeta v šest let trajajočo državljansko vojno, pri čemer je Damask pretežno v rokah vladnih sil.

V vojni, ki se je začela s protivladnimi protesti, je življenje izgubilo že več kot 300.000 Sircev.

Glede na navedbe Združenih narodov je od začetka konflikta leta 2011 državo zapustilo približno 5,5 milijona ljudi. Še 6,3 milijona je razseljenih znotraj države.