Sanaderju štiri leta in pol zapora. Soobtoženi: Denar sem mu izročil v škatli za hrenovke

Ivo Sanader na sodišču (Foto: AP)

Obtožnica v primeru Planinska je bila potrjena leta 2012 kot peti korupcijski primer izmed šestih, ki so jih sprožili proti nekdanjemu predsedniku hrvaške vlade in HDZ Ivu Sanaderju, ki je nepričakovano odstopil s položaja predsednika vlade leta 2009. Glede na to, da je obsojen na manj kot pet let zapora, bo do pravnomočnosti sodbe

ostal na prostosti.

Proti Sanaderju do danes ni bilo nobene veljavne pravnomočne ali nepravnomočne sodbe, ker je ustavno sodišče razveljavilo vse prejšnje sodbe zaradi proceduralnih napak ter naložilo nova sojenja. Tako je bilo v združenem primeru Hypo in Ina-Mol ter Fimi-media. V obeh primerih je bil Sanader obsojen na večletne zaporne kazni.

Sanader je odgovoren, ker je na sestanku ožjega kabineta vlade 1. aprila 2009 prepričal ministre v nakup poslopja v zagrebški Planinski ulici, po kateri je afera tudi dobila ime "Planinska". Vlada je že naslednji dan, na zaprti seji pogodbo o nakupu poslopja za takratno ministrstvo regionalnega razvoja tudi potrdila, Sanader pa naj bi pri tem zaslužil 17 milijonov kun.



Sporno poslopje je bilo v lasti nekdanjega poslanca HDZ in znanega zagrebškega mesarja Stjepana Fiolića, ki je na sodišču zatrdil, da je Sanaderju izročil denar "v škatli za hrenovke" v njegovi vili v Zagrebu. Fiolić je bil danes obsojen na letno dni zapora, ki jih lahko zamenja za družbeno koristno delo.



Enako kazen je dobil tudi lastnik podjetja Inženjerski biro Mladen Mlinarević, ki je napihnil oceno vrednosti poslopja v Planinski, preden je vlada kupila stavbo.



Nekdanji minister za regionalni razvoj Petar Čobanković je prvi priznal svojo odgovornost in se dogovoril s tožilstvom, da bo prestal leto dni v zaporu, a so tudi njegovo kazen preoblikovali v družbeno koristno delo, ki ga je že opravil.



Sanader pa je na drugi strani vse obtožbe zavračal.