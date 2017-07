Poročilo HJS: Savdska Arabija, ki Katar obtožuje podpiranja terorizma, glavni tuji sponzor ekstremizma na Otoku

Po Katarju se vrstijo poslikave v podporo šejku Al Thaniju. (Foto: AP)

Zunanji ministri arabskih držav, ki blokirajo Katar, se danes sestajajo v egiptovski prestolnici Kairo. Na sestanku naj bi se dogovorili o novih sankcijah proti Katarju.

Savdsko zunanje ministrstvo je sicer danes na Twitterju potrdilo, da je četverica držav prek Kuvajta, ki je posrednik v krizi, prejela odgovor Katarja še pred iztekom ultimata in da bodo nanj odgovorili pravočasno. Sprva so Katarju postavili desetdnevni ultimat, ki so ga nato v ponedeljek podaljšali za 48 ur.

Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt so 5. junija prekinili vse stike s Katarjem.

Države so Katarju posredovale tudi seznam 13 zahtev, ki med drugim vključuje zahteve, da Katar preneha podpirati Muslimansko bratovščino, zapre televizijsko postajo Al Jazeero, zniža raven diplomatskih stikov z Iranom in zapre turško vojaško bazo v državi. Doha je vse te zahteve doslej zavračala kot nerealne in neizvedljive.

Poročilo: Povezava med Savdsko Arabijo in ekstremizmom v Veliki Britaniji je jasna

Obstaja jasna povezava med Savdsko Arabijo in ekstremizmom v Veliki Britaniji, ugotavlja poročilo, ki ga je pripravil britanski desničarski možganski trust ("think thank") Henry Jackson Society (HJS). Ugotavljajo namreč, da je prav Savdska Arabija eden od glavnih tujih financerjev islamističnih organizacij, džihadističnih skupin in pridigarjev, ki spodbujajo k nasilju.

HJS zato poziva k javni preiskavi vloge Savdske Arabije in drugih zalivskih držav v Veliki Britaniji.

Poročilo skupine strokovnjakov HJS razkriva, da številne zalivske države, pa tudi Iran, finančno podpirajo molilnice in nekatere izobraževalne institucije, ki so jih povezovali z ekstremističnimi pridigarji oziroma so širile propagandni material. Na vrh seznama so uvrstili Savdsko Arabijo. Kot pravijo, so posamezniki in organizacije močno vpleteni v izvažanje t.i. "neliberalne, netolerantne vahabitske ideologije". V nekaj primerih Savdska Arabija tudi neposredno vodi institucije v Veliki Britaniji, ki jih sponzorira, čeprav v večini primerov z denarjem zgolj kupijo vpliv na posameznike.

Ob obisku ameriškega predsednika v Savdski Arabiji so v Rijadu odprli Globalni center za preprečevanje ekstremizma. (Foto: AP)

Savdska Arabija kategorično zanika obtožbe

Na trditve se je že odzvalo veleposlaništvo Savdske Arabije v Veliki Britaniji in poročilo kategorično zavrnilo. Kot so zapisali, so obtožbe, da so radikalizirali posameznike, neosnovane in da za to ni dokazov. Pri tem so poudarili, da je tudi Savdska Arabija tarča številnih napadov Al Kaide in tako imenovane Islamske države. "Nismo in ne bomo podpirali dejanj ali ideologije nasilnega ekstremizma in ne bomo odnehali, dokler ti deviantneži in njihove organizacije ne bodo uničeni," so dejali.

Britanska vlada je sicer še pod vodstvom premierja Davida Camerona leta 2015 naročila svoje poročilo o obstoju in vplivu džihadističnih organizacij, a to še vedno ni končano. Mnogi se sprašujejo, ali ga bodo sploh kdaj objavili. Kritiki namreč poudarjajo, da bi izsledki bili neprijetni za vlado, ki ima tesne dolgoletne diplomatske, varnostne in ekonomske povezave z Zalivskimi državami, še posebej Savdsko Arabijo. Premierka Theresa May je med aprilskim obiskom Savdske Arabije poudarila, kako pomembni za britansko varnost in gospodarstvo so zgodovinski odnosi s puščavskim kraljestvom.