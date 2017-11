Savdske sile prestregle raketo iz Jemna. Tarča naj bi bilo letališče v Rijadu

Savdske sile so danes blizu prestolnice Rijad prestregle raketo, ki je bila izstreljena iz Jemna, poročanje savdske televizije Al Arabija povzemajo tuje tiskovne agencije. Odgovornost za izstrelitev rakete so prevzeli jemenski uporniki, ki so se na ta način želeli maščevati za napade sil arabske koalicije v Jemnu.

Jemenski Hutiji naj bi proti letališču v Rijadu izstrelili balistično raketo dolgega dosega. (Foto: AP)

Raketo so sestrelili severovzhodno od savdske prestolnice, pri tem pa ni bilo gmotne škode ali žrtev.

Jemenski uporniški Hutiji so sporočili, da so izstrelili raketo in da je bila njihova tarča mednarodno letališče v Rijadu. Dodali so, da gre za maščevanje za "vsakodnevne poboje", ki jih koalicija pod vodstvom Savdske Arabije izvaja v Jemnu. "Pravico imamo, da odgovorimo in bombardiramo tiste, ki vsak dan pobijajo naše ljudstvo, pri čemer so nazadnje izvedli napad na tržnico," je dejal predstavnik hutijskih upornikov Ali al Kahum. Pri tem je imel v mislih letalske napade na hotel in tržnico na severu Jemna, v katerih je bilo ubitih 29 civilistov.

Jemen je prizorišče spopadov med vladnimi silami predsednika Abedraba Mansurja Hadija, ki jih podpirajo sile arabske koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, in uporniškimi Hutiji, ki so leta 2014 zavzeli prestolnico Sana. Konflikt se je še dodatno razvnel marca 2015, ko so Hutiji napredovali proti mestu Aden, zaradi česar je koalicija proti njim sprožila vojaško operacijo.

V zadnjih dveh letih je bilo v konfliktu po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije ubitih več kot 8000 ljudi, več deset tisoč jih je bilo ranjenih.