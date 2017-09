Scenarij bi lahko bil precej hujši: bomba na vlaku v Londonu je bila polna šrapnelov

Preiskava na domu, kjer naj bi živel osumljenec. (Foto: AP)

Pri napadu na postaji Parsons Green v Londonu je šlo za srečo v nesreči. Vodja britanske policije Cressida Dick je namreč sporočila, da je bila naprava na vlaku polna eksploziva in šrapnelov. K sreči pa je doma narejeno bombo razneslo le delno. V nasprotnem primeru bi bilo žrtev precej več.

V napadu, ki se je zgodil minuli teden, je bilo ranjenih 30 ljudi.

Glavni osumljenec zdaj obtožen poskusa umora in uporabe eksploziva TATP

V povezavi z napadom so aretirali šest moških, dva osumljenca so v četrtek izpustili brez obtožb. 18-letnega Ahmeda Hassana, ki je glavni osumljenec za napad, so danes obtožili poskusa umora in uporabe eksploziva TATP, je sporočila britanska policija. Še trije moški, ki so jih prijeli v okviru preiskave napada - stari 17, 25 in 30 let - ostajajo v priporu.

18-letnega Hassana so prijeli v Dovru dan po napadu, bil pa naj bi iraška sirota, ki je živel pri britanskih posvojiteljih v londonskem predmestju Sunbury. Njihova hiša je bila ena od mnogih, ki jih je policija preiskala po napadu.

Spomnimo

15. septembra je v jutranji prometni konici odjeknila eksplozija v enem od vagonov podzemne železnice, ravno ko se je ta ustavil na postaji na jugozahodu Londona.

To je bil že peti napad v Veliki Britaniji od marca, ko je napadalec z vozilom namenoma zapeljal v množico ljudi in zabodel policista pred britanskim parlamentom. Teroristični napadi v Londonu in Manchestru so od marca terjali že 35 smrtnih žrtev. V treh napadih so teroristi uporabili vozila, s katerimi so zapeljali v množico.