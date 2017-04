SCORPIONS- Legendarna rock skupina prvič v Sloveniji!

Slovenci bomo tako poleg ene najlepših rock balad vseh časov, končno lahko v živo slišali tudi uspešnice kot so Rocking like a hurricane , Still loving you , Send me an Angel in mnoge druge.

Dvorana Stožice se bo 5. decembra 2017 s ponosom pridružila koncertnim prizoriščem, ki so nemški bend, ki neutrudno koncertira že vse od sedemdesetih let, gostila pod svojo streho. Obeta se catwalk oder, ki bo gledalcem omogočil, da bodo koncert videli od blizu, razkošna odrska produkcija in vizualno mogočen rock spektakel, ki je navdušil že v okviru svetovne turneje Return to Forever, s katero so Scorpions pred slabima dvema letoma obeležili 50. obletnico svojega delovanja. Svojim fenom so že takrat sporočili, da se še ne nameravajo ustaviti.

Skupino je leta 1965 v Hannovru ustanovil njen kitarist Rudolf Schenkerja, vendar je v zatišju ostala skoraj štiri leta, vse dokler k sodelovanju ni povabil svojega mlajšega brata Michaela in pevca Klausa Meina, ki skupaj z ustanoviteljem še danes tvori najtrdoživejši del zasedbe. Zadnjo rošado so Scorpions doživeli prav pred kratkim, ko se je bendu pridružil nekdanji bobnar skupine Motorhead Mikkey Dee.

Prvo ploščo Lonesome crow so Scorpions izdali daljnega leta 1972, veliki komercialni uspeh pa doživeli v začetku osemdesetih let, ko je izšla plošča Love at first sting (1984) z uspešnicama Rocking like a hurricane in Still loving you.

Vendar so se v kolektivno zavest in v glasbeno zgodovino vpisali leta 1991 z albumom Crazy World in balado Wind of change, svojevrstno himno takratnih političnih sprememb v Evropi, ki pri fenih še vedno sproža nostalgijo in navdušenje. Od takrat so izdali še sedem studijskih plošč (skupno osemnajst) in uspeli ohraniti trdno skupnost oboževalcev. Na svoji dolgoletni glasbeni poti so prodali več kot 100 milijonov plošč in pred polnimi koncertnimi dvoranami nastopali na vseh kontinentih sveta.

Video za skladbo Wind of Change, ki ima na Youtubeu več kot 400 milijonov ogledov +

05.December 2017- rock koncert leta +

Scorpions v Slovenijo prihajajo v okviru svetovne turneje, ki so jo poimenovali po svojem najbolj uspešnem albumu Crazy World. Front man skupine Klaus Main je o turneji, ki se bo jeseni začela čez lužo, povedal: »Ko smo ob koncu hladne vojne leta 1991 izdali album Crazy World, je bilo kljub napeti situaciji v zraku čutiti upanje in vero v mirnejšo prihodnost. Šestindvajset let pozneje se razmere še vedno zaostrujejo, svet je vsak dan bolj nor, zato je Crazy World primeren moto za našo prihajajočo turnejo. Zelo se veselimo, da bomo spet z vami.«

VSTOPNICE bodo na www.eventim.si ter na vseh Eventimovih prodajnih mestih na voljo od 5.APRILA!

