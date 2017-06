Še en ultimat: 13 zahtev za Katar in deset dni časa, da jih izpolni

Štiri arabske države, ki so prekinile vse diplomatske stike s Katarjem, so Dohi poslale 13 zahtev za končanje krize. Med drugim zahtevajo zaprtje katarske televizije Al Jazeera in zmanjšanje vezi z Iranom. Arabske države želijo z zahtevami končati eno od najhujših diplomatskih kriz v Zalivu.

Od Katarja štiri arabske države zahtevajo, da uradno in javno prekine vse vezi s teroristi in drugimi ideološkimi organizacijami. (Foto: AP)

Arabske države so dale Dohi deset dni, da izpolni vse zahteve, po tem ponudba ne bo več na mizi.

Katar so med drugim pozvali, naj nemudoma preneha podpirati teroriste in zatočišče "določenim osebam", je dejal zunanji minister Združenih arabskih emiratov Anvar Gargaš.

Ena najhujših diplomatskih kriz v Zalivu

Zahteve so sestavili Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Egipt in Bahrajn, ki so 5. junija s Katarjem prekinile vse diplomatske in ekonomske vezi ter malo zalivsko državo osamile. Arabskim državam ni po godu, da je Katar v dobrih odnosih z Iranom in da podpira po njihovem mnenju teroristične skupine, med njimi Muslimansko bratovščino, Al Kaido in libanonsko gibanje Hezbolah.

Od Katarja zato zahtevajo, da uradno in javno prekine vse vezi s teroristi in drugimi ideološkimi organizacijami ter preda vse domnevne teroriste, ki se nahajajo na ozemlju države, povzema agencija Reuters uradne vire.

V okviru zahtev mora Katar zapreti turško vojaško oporišče v državi. Turški vojaki so sicer ravno pred kratkim prispeli v Doho na skupne vojaške vaje.

Savdska Arabija in zaveznice zahtevajo še, da se Katar neha vmešavati v notranjo in zunanjo politiko teh držav in preneha podeljevati katarsko državljanstvo državljanom teh štirih držav, plačati pa mora tudi reparacijo za vso morebitno škodo ali stroške, ki so nastali v preteklih letih zaradi katarske politike.

Katarski zunanji minister, šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Tani je danes dejal, da se Katar ne bo pogajal, dokler ne bodo arabske države nehale blokirati Katar.

Krizi v Zalivu ni videti konca. Katar, ki večino življenjskih potrebščin uvozi, je sedaj odvisen od iranske in turške pomoči. Turčija je ravno v četrtek na pot poslala ladjo s 4000 tonami suhe hrane, sadja in zelenjave, poroča dpa. Iran pa vsak dan zalivski državi z ladjami in letali pošlje približno 1000 ton živil, piše francoska tiskovna agencija AFP.