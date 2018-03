Na italijanskih volitvah že prve težave - na glasovnicah napačno napisana imena kandidatov

V Italiji so se ob 7. uri odprla volišča za prve parlamentarne volitve po novi volilni zakonodaji. Svoje predstavnike v 630-člansko poslansko zbornico in 315-članski senat za petletni mandat izbira 46 milijonov Italijanov. Tokrat prvič volijo po novem volilnem sistemu, ki je kombinacija večinskega in proporcionalnega.

Na parlamentarnih volitvah v Italiji je do 12. ure glasovalo 19,4 odstotka od 46,5 milijona volilnih upravičencev, kar je 4,5 odstotne točke več kot na prejšnjih parlamentarnih volitvah februarja 2013. Italijani sicer na volišča tradicionalno večinoma odhajajo v drugem delu dneva.

Se Italiji obeta obdobje nestabilnosti? (Foto: AP)

Vodja desnosredinskega zavezništva, ki ga sestavljajo Naprej Italija, Bratje Italije in Liga, in večkratni nekdanji premier Silvio Berlusconi je glas oddal v Milanu. Na volišču ga je pričakal protest feministične aktivistke, ki je golih prsi vzklikala slogane proti 81-letnemu medijskemu mogotcu, na kar so jo odstranili iz prostorov.

Predsednik Italije Sergio Mattarella je volil dopoldne v Palermu, sedanji premier iz vrst socialdemokratov Paolo Gentiloni pa v Rimu. Vodja Demokratske stranke (PD) in nekdanji premier Matteo Renzi je glas oddal v Firencah, kjer je med letoma 2009 in 2014 županoval, premierski kandidat Gibanja petih zvezd Luigi di Maio pa v svojem rojstnem kraju Pomigliano blizu Neaplja.

Zaradi novega volilnega sistema, ki naj bi učinkoviteje preprečeval goljufije, in z njim povezanega varnostnega preverjanja so pred mnogimi volišči nastale dolge vrste. "Čakati moramo celo uro, na prejšnjih volitvah je trajalo največ 15 minut," je dejal eden od volivcev. Zaskrbljenost zaradi tega je izrazil tudi Berlusconi. "Zelo dolgo traja. Bojim se, da bodo vrste dolge tudi zvečer, in skrbi me, da nekateri morda sploh ne bodo mogli voliti," je dejal.

Z nekaterih volišč so že dopoldne poročali o težavah z glasovnicami z napačno napisanimi imeni nekaterih kandidatov ali natisnjenimi napačnimi simboli. V Palermu so tako morali v noči na danes na novo natiskati 200.000 glasovnic, posledično pa so morali volišča odpreti z veliko zamudo.

Milijon glasovnic za senatne volitve so morali na novo natiskati tudi v Trentu na Južnem Tirolskem, ker je v imenu enega od kandidatov manjkala črka.

Italijanski premier Paolo Gentiloni je oddal svoj glas. (Foto: AP)

Najbolje kaže desnosredinskemu zavezništvu

Med več kot 30 strankami, ki se potegujejo za vstop v parlament, najbolje kaže desnosredinskemu zavezništvu, ki ga sestavljajo Berlusconijeva Naprej Italija, Bratje Italije in Liga in naj bi osvojilo okoli 36 odstotkov glasov.

Najmočnejša posamezna stranka bi lahko postalo Gibanje pet zvezd z 28,2 odstotka glasov, sedaj vladajoči Demokratski stranki pa napovedujejo boleč poraz z 22,6 odstotka glasov.

Po pričakovanjih naj volitve ne bi prinesle enoznačnega zmagovalca, zaradi česar se Italiji obeta obdobje politične nestabilnosti.

Za sedeže v senatu in poslanski zbornici v Rimu se poteguje tudi šest kandidatov iz vrst slovenske manjšine v Italiji. Med njimi ima možnosti za izvolitev le Tatjana Rojc, a je tudi njen sedež v senatu odvisen predvsem od uspeha Demokratske stranke.

Italijani v tujini, med njimi so tudi pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji, bodo po pošti izvolili 12 predstavnikov v poslanski zbornici in šest v senatu. Med kandidati za sedež v spodnjem domu parlamenta je tudi direktor koprskega pokrajinskega muzeja Luka Juri.

Današnje italijanske volitve opazuje 36 opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) pod vodstvom švedske poslanke Margarete Cederfelt. Posebej podrobno spremljajo potek volitev na jugu Italije, kjer so bojazni, da bi mafija lahko vplivala na volivce.

Poleg parlamentarnih volitev danes potekajo tudi regionalne volitve v dveh regijah, Lombardiji in Laciju. Volilnih upravičencev za te volitve je dva milijona.

Novi parlament v Rimu naj bi začel z delom 23. marca.