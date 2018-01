'Raketni mož se zdaj prvič želi pogovarjati z Južno Korejo. Morda je to dobra novica, morda ne - bomo videli'

Južna Koreja je danes Severni Koreji predlagala pogovore na visoki ravni, ki bi potekali 9. januarja. Predlog iz Seula je prišel dan po tistem, ko je severnokorejski voditelj Kim Džong Un izkazal interes za dialog z južno sosedo.

Kim Džong Un je v novoletnem nagovoru potrdil, da je Severna Koreja postala jedrska sila in da ima "jedrski gumb" na dosegu roke, je pa hkrati izrazil interes za dialog in sodelovanje severnokorejskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu.

Južnokorejski minister za združitev Čo Mjung Gjon je danes dejal, da Seul znova poudarja svojo pripravljenost za pogovore s Severno Korejo "kadarkoli, kjerkoli, v kakršnikoli obliki".

"Upamo, da lahko Jug in Sever sedeta za mizo in razpravljata o udeležbi severnokorejske delegacije na igrah v Pjongčangu kot tudi o drugi vprašanjih vzajemnega interesa za izboljšanje medkorejskih vezi," je dejal Čo na novinarski konferenci.

Zadnji pogovori na visoki ravni med Korejama, ki ju od konca korejske vojne ločuje močno varovana demilitarizirana cona, so potekali leta 2015.

Kim Džong Un je pokazal interes za pogovore z južno sosedo. (Foto: Kanal A)

Južnokorejski predsednik Moon Dže In, ki si prizadeva za zmanjšanje napetosti na Korejskem polotoku, je danes pozdravil Kimov predlog za začetek dialog, a je v isti sapi poudaril, da morajo izboljšanje odnosov med Korejama spremljati ukrepi v smeri jedrskega razoroževanja.

"Leto 2018 je za obe Koreji izjemno pomembno. Severna praznuje 70. obletnico ustanovitve, Južna pa gosti zimske olimpijske igre," je po poročanju BBC povedal Moon. "Morali bi otopliti odnose med obema državama."

Predsednik Južne Koreje je lani predlagal severni sosedi pogovore med predstavniki Rdečega križa in vojaških sil, vendar iz Pjongčanga ni dobil odgovora.

Predsednik Organizacijskega komiteja za olimpijske igre v Pjongčangu Lee Hee Beom je bil nad predlogom za dialog navdušen. "Kot novoletno darilo," je dejal.

Na največji športni dogodek letos sta se sicer kvalificirala dva severnokorejska športnika, umetnostna drsalca Rjom Tae Ok in Kim Ju Sik, a naj bi zamudila pravočasno prijavo. Vendar nastop Severne Koreje podpira tudi Mednarodni olimpijski komite (MOK).

(Foto: AP)

Kitajska je pozdravila pobudo Južne Koreje. "Opazili smo pozitivno sporočilo, ki sta ga poslala voditelja Korej glede izboljšanja odnosov in sodelovanja na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu," je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Geng Shuang. "To je dobra stvar. Kitajska pozdravlja in podpira Severno in Južno Korejo, da izkoristita to priložnost za izboljšanje medsebojnih odnosov in zmanjšanje napetosti na polotoku ter za jedrsko razorožitev polotoka," je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump se je, kot običajno, odzval na Twitterju. "Raketni mož se zdaj prvič želi pogovarjati z Južno Korejo. Morda je to dobra novica, morda ne - bomo videli!" je zapisal Trump in zatrdil, da sankcije in drug pritisk na severnokorejski režim "začenjajo imeti velik vpliv".