Se obeta otoplitev odnosov? Kim Džong Un na obisk povabil južnokorejskega predsednika

Predsednik Južne Koreje Moon Jae In je po ogledu otvoritvene slovesnosti na zimskih olimpijskih igrah v predsedniški palači v Seulu sprejel visoko delegacijo Severne Koreje. V njej je bila tudi mlajša sestra severnokorejskega voditelja Kim Jo Jong, ki mu je ustno prenesla bratovo vabilo, naj kmalu obišče Pjongjang. Moon se je odzval zadržano.

"Najprej je treba vzpostaviti nujne pogoje za obisk," je, kot so danes sporočili iz njegovega urada, v odzivu poudaril južnokorejski predsednik.

Sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una je južnokorejskemu predsedniku tudi izročila pismo svojega brata, v katerem ta izraža željo po izboljšanju odnosov med državama. Moon pa je ob obisku severnokorejske delegacije pozval k čim prejšnji obnovitvi dialoga med Severno Korejo in ZDA.

Delegacijo Severne Koreje vodi 90-letni protokolarni voditelj Severne Koreje Kim Jong Nam, ki tudi predseduje predsedstvu tamkajšnjega parlamenta, v njej pa je tudi mlajša Kimova sestra Kim Jo Jong. Obisk v južni sosedi velja kot znak, da namerava severnokorejski voditelj nadaljevati z zbliževanjem odnosov med državama. Severna Koreja je na olimpijske igre poslala tudi nekaj svojih športnikov.

Kimova sestra je prva članica že tri generacije vladajoče dinastije Kimov, ki je obiskala južni del Korejskega polotoka, odkar se je leta 1953 končala triletna korejska vojna.

Če bo Moon odpotoval v Severno Korejo, bo to tretje srečanje na najvišji ravni med sprtima država, so poročale tuje tiskovne agencije. Nazadnje je delegacija predsednika Severne Koreje obiskala Južno Korejo avgusta 2009, ko se je udeležila pogreba nekdanjega južnokorejskega predsednika Kim Dae Junga, ki se je leta 2000 na prvem srečanju obeh Korej na najvišji ravni v zgodovini sestal s takratnim severnokorejskim voditeljem Kim Jong Ilom.

Kim Džong Un je južnokorejskega kolega povabil na obisk v Pjongčang. (Foto: AP)

Prvi nastop združene ekipe športnikov obeh Korej po 27 letih

Dvaindvajsetčlanska delegacija Severne Koreje je v Južno Korejo prispela v petek, ko sta se Kim Jo Jong in Kim Jong Nam udeležila tudi otvoritvene slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu. Moon se je na kratko srečal z njima že tam, ko je pozdravil tudi visoke predstavnike nekaterih drugih držav, ki so prišli na slovesnost.

Ob tej priložnosti so severnokorejski mediji v današnjih izdajah objavili prispevek o Moonu, kar se zgodi le izjemoma. Na naslovnici uradnega glasila Delavske stranke Rodong Sinmun je sicer tako kot običajno prispevek o Kim Džong Unu, tokrat ob obisku poveljnika vojaškega letalstva Zimbabveja. Vendar pa je časnik na naslovnici objavil tudi sedem fotografij, ki prikazujejo odhod severnokorejske delegacije iz Pjongjanga in prihod v Seul.

V notranjosti časnika pa sledi sedem fotografij s srečanja severnokorejske delegacije z Moonom na odprtju iger v Pjongčangu, od tega štiri prikazujejo južnokorejskega voditelja, ki ga časnik naslavlja s predsednikom. Za ta časnik je zelo nenavadno da objavlja fotografije voditeljev južne sosede, ob tem pa jih še naziva s predsednikom.

Moon se je z vodjo delegacije Severne Koreje tudi dogovoril, da si bosta skupaj ogledala prvo tekmo skupne ženske hokejske reprezentance obeh Korej na olimpijskih igrah. Ta bo danes, pomerila pa se bo z ekipo Švice. To bo prvi nastop združene ekipe športnikov obeh držav po 27 letih, do njega pa prihaja, potem ko sta ekipi Severne in Južne Koreje pod skupno zastavo nastopili tudi na petkovi otvoritveni slovesnosti iger.