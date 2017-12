Se v Jeruzalemu začenja nova vstaja? Na nujni seji tudi Varnostni svet ZN

Protesti v Jeruzalemu (Foto: AP)

ZDA so opozorile Palestino, naj nikar ne odpove pogovorov z ameriškim podpredsednikom Mikom Pencom, potem ko je Washington Jeruzalem označil za izraelsko prestolnico. Pogovori med Pencom in palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom so namreč načrtovani za konec tega meseca. Iz Palestine so namreč sporočili, da Pance ni dobrodošel.

Po razglasitvi Donalda Trumpa, da je Jeruzalem prepoznal za izraelsko prestolnico, so na tem že tako nemirnem območju vzniknili nasilni protesti. V spopadih v Gazi in na okupiranem Zahodnem bregu je bilo ranjenih vsaj 31 Palestincev. še več protestov se pričakuje po današnjih molitvah. Palestinska skupina Hamas je že pozvala k novi intifadi oziroma vstaji.

Izrael je na Zahodni breg že poslal številne okrepitve.

Trump si s to potezo ni prislužil pozitivnih ocen, ampak le obsodbe. Tako so ga kritizirali v arabskih državah kot tudi v EU. Zadovoljni s to potezo so bili pravzaprav le v Izraelu.

Sestala se bosta tako Varnostni svet kot Arabska liga

Po Trumpovi potezi se bo v New Yorku na nujni seji sestal Varnostni svet Združenih narodov. Sklic nujne seje, ki sledi Trumpovi odločitvi, da Jeruzalem prizna kot prestolnico Izraela in veleposlaništvo ZDA preseli iz Tel Aviva v Jeruzalem, je zahtevalo osem držav članic VS ZN. To so Velika Britanija, Francija, Egipt, Italija, Švedska, Urugvaj, Senegal in Bolivija. Seja se bo začela ob 16. uri po srednjeevropskem času.

Protestniki so sežigali ameriške zastave. (Foto: AP)

Na seji bo spregovoril tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je že v sredo ostro kritiziral Trumpa in posvaril, da "načrta B" ni. Poudaril je, da je dogovor o Jeruzalemu moč doseči samo z neposrednimi pogajanji med Izraelom in Palestinci.

Tudi mednarodna skupnost se je na Trumpovo odločitev večinoma odzvala s kritiko in zaskrbljenostjo. Poudarjali so, da je treba status Jeruzalema urediti v okviru mirovnih pogajanj. Opozorili so tudi, da je treba preprečiti nasilje. Sestale se bodo tudi članice Arabske lige.

Zakaj je Trumpova poteza tako pomembna?

Jeruzalem je pomemben tako za Izrael kot Palestino, saj so tam spomeniki vseh treh največjih monoteističnih ver- krščanska, judaizma in islama. Suverenosti nad Jeruzalemom mednarodna skupnost ni nikoli priznala, države so svoja veleposlaništva ohranjala v Tel Avivu.

Vzhodni Jeruzalem je Izrael aneksiral po šestdnevni vojni leta 1967, a do zdaj mednarodno ni bil priznan za del Izraela. Za prestolnico si ga želi tudi Palestina. Po mirovnem sporazumu iz leta 1993 naj bi status mesta dogovorili na mirovnih pogajanjih.