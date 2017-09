Sedem stvari, ki jih Savdijke ne smejo početi kljub temu, da lahko vozijo avtomobil

Zakon, ki Savdijkam po novem omogoča, da lahko opravljajo vozniški izpit in vozijo avtomobil, bi bil lahko zgled, da bodo v prihodnosti padle še nekatere druge prepovedi v tej kraljevini.

Savdijski kralj Salman je v torek podpisal dekret, s katerim bo prebivalkam čez približno osem mesecev dovoljeno voziti avtomobil. Država je bila sicer edina na svetu s to prepovedjo.

A Savdska Arabija ima pred seboj še dolgo pot, če bo želela postati "ženskam prijazna država" - vsaj gledano z evropskega stališča. Prepoved vožnje je bila namreč zgolj eno od kontroverznih pravil, s katerimi so se morale soočiti Savdijke.

Tamkajšnje ženske morajo za veliko stvari, ki so pomembne za njihovo življenje, pridobiti dovoljenje moškega družinskega člana, bodisi mlajšega brata bodisi moža, poroča Middle East Eye.

Ženske v Savdski Arabiji so si priborile dovoljenje za vožnjo avtomobila. A prepovedi je še veliko. (Foto: Reuters)

In česa torej ne smejo početi?

1. Sproščeno jesti v javnosti

Ker v Savdski Arabiji velja pravilo, po katerem morajo ženske nositi čez obraz tančico, ne morejo sproščeno jesti v javnosti.

2. Oblačiti se zgolj zato, da bi bile lepe

Ženske si morajo v javnosti pokriti telo in obraz, kar posledično pomeni, da prav veliko izbire pri oblačenju nimajo. Pravila oblačenja dovoljujejo dolge obleke, ki zakrijejo popolnoma vse.

3. Družiti se z moškimi, s katerimi niso v sorodu (ali z njim poročene)

Savdijkam je prepovedano govoriti ali družiti se z moškimi, s katerimi niso v sorodu ali z njim poročene. Če prekršijo to pravilo, jim za to grozi celo zaporna kazen.

4. Poročiti se po lastnih željah

Eno od pravil, ki veljajo v kraljevini, je, da se ženske niti slučajno ne smejo poročiti z ateistom, nemuslimanom ali šiitom.

5. Potovati same

Potovanje brez moškega varuha je Savdijkam prepovedano.

6. Odpreti bančni račun

V državi mora ženska, ki si želi odpreti lasten bančni račun, imeti za to dovoljenje svojega soproga.

7. Zaposliti se

Čeprav je vlada pred časom ženskam dovolila, da si poiščejo službo, ne da bi za to morale imeti dovoljenje - spet - moškega varuha, je odprava v resnici obstala le na papirju. V resničnem življenju delodajalci največkrat še vedno zahtevajo papir z moškim podpisom, da kandidatko lahko vzamejo v službo.

Boj za pravice žensk je v Savdski Arabiji hud, precej aktivistk so med protesti, s katerimi so hotele odpraviti prepoved vožnje avtomobila, za kar so se glasno borile od leta 1990, aretirali. Pred kratkim so neko tamkajšnjo manekenko aretirali, ker je v javnosti nosila kratko krilo.

Oblasti prepovedi sicer vseskozi opravičujejo z verskimi zahtevami, ki so v skladu s šeriatskim pravom.