Sedem uporabnikov Twitterja toži Donalda Trumpa zaradi blokade dostopa do njegove strani

Ameriški predsednik Donald Trump je bil v zadnjih 30 letih vpleten že v več kot 4.000 tožb, poroča BBC.

Zadnja v tej 'zbirki' je tožba zaradi njegovega Twitter profila - sedem ljudi ga namreč toži, ker jih je blokiral in tako onemogočil dostop do njegove strani. To naj bi storill zato, ker so ga kritizirali, uporabniki pa trdijo, da jim je s tem preprečil sodelovanje v političnem dialogu in posledično kršil pravico do svobode govora. Namen blokade naj bi bil utišati kritike in zatreti nesoglasja.

Donald Trump ima na svojem zasebnem Twitter profilu že več kot 33,7 milijonov sledilcev, na uradnem predsedniškem računu pa mu sledi okrog 19,3 milijone ljudi. (Foto: AP)

Tožbo je v imenu uporabnikov vložil Inštitut za prvi amandma, ki deluje pod okriljem kolumbijske univerze. Blokirani njegovih objav sedaj več ne morejo spremljati, prav tako nanje ne odgovarjati. Kot navajajo v tožbi, jim je Trump s tem onemogočil tudi sodelovanje v javnih razpravah.

Trump je Twitter v zadnjem letu spremenil v orodje za komunikacijo z javnostjo, ki je veliko pomembnejše od uradnih novinarskih konferenc Bele hiše ali izjav vladnih predstavnikov. Kot je dejal izvršni direktor Inštituta za prvi amandma univerze Columbia Jameel Jaffer, je Trumpova stran na Twitterju postala pomemben vir novic in informacij o vladi ter forum za izražanje mnenj. To je prejšnji mesec delno potrdil tudi tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer, ko je dejal, da Trumpovi tviti odslej veljajo za uradne izjave.

Sedem uporabnikov Twitterja zatrjuje, da jim je ameriški predsednik oziroma nekdo od njegovih sodelavcev, dostop blokiral zatem, ko so se s kritičnimi komentarji ali s posmehom odzvali na njegove tvite.

Tožba sicer vkljućuje tudi Spicerja, ter Trumpovega vodjo upravljanja z družbenimi omrežji Daniela Scavina.

Raprave načrtno očiščene vseh kritik

"Prvi amandma k ameriški ustavi se nanaša na ta digitalni forum tako, kot se nanaša na javne tribune v mestnih hišah ali zasedanja šolskih odborov. Bela hiša pa je z izključitvijo ljudi, ki se ne strinjajo s predsednikom, kršila zakon oziropma delovala nezakonito" je dejal Jaffer.

Po mnneju inštituta pa bi morala tovrstna navada blokiranja skrbeti prav vse, saj se mora javnost zavedati, da so razprave pod predsednikovimi tviti namreč "načrtno očiščene vseh kritik". Pravnica pri Inštitutu Katie Fallow pa meni, da Bela hiša skuša sprevrniti javni forum v prostor za odmev svojih stališč in mnenj.

Trumpu obiski sodišča že dolgo niso tuji

Donald Trump je bil sicer tudi že v preteklosti pogosto udeležen v bolj ali manj nenavadnih tožbah. Leta 2006 je sam tožil avtorja knjige Trumpov narod

Timothyja O'Briena ter njegovega založnika. O'Brien je v svoji knjigi namreč ocenil, da naj bi Trumpovo premoženje obsegalo 'le' okrog 150 milijonov dolarjev. Trump se je na zapis odzval z navedbami, da njegovo premoženje v resnici obsega med štiri in šest milijardami dolarjev, avtor knjige pa naj bi s tem oškodoval njegov sloves. Sodišče je tožbo zavrnilo.

Trump je sicer navdušen uporabnik Twitterja, kjer blagohotno deli pohvale svojim privržencem in ostro napada nasprotnike.

Tožbo proti njemu pa je lani vložila republikanska politična strateginja Cheryl Jacobus, ki je trdila, da ji je s tem, ko jo je na Twitterju označil za 'tepko' uničil kariero. Newyorški sodnik je tožbo zavrnil, češ da takšne označbe ne štejejo za obrekanje.