Šef ameriške agencije za okolje ne verjame, da je CO2 glavni krivec za podnebne spremembe

Scott Pruitt dvomi v podnebne spremembe. (Foto: AP)

Vodja ameriške agencije za zaščito okolja (Environmental Protection Agency - EPA) Scott Pruitt ne verjame, da je ogljikov dioksid glavni krivec za globalno segrevanje.

Za CNBC je povedal, da je zelo zahtevno meriti človekov vpliv na podnebje in da obstaja veliko nesoglasje o obsegu človekovega vpliva. Prav zato je treba nadaljevati z razpravo in z analizami, je dejal. To je seveda v nasprotju z mnenjem agencije, ki jo vodi. Na sami spletni strani EPA najdemo stavek, da je ''ogljikov dioksid glavni toplogredni plin, ki prispeva k zadnjim podnebnim spremembam''.

Izjave so tudi v nasprotju z mnenji ameriške vesoljske agencije Nasa in administracije za oceane in atmosfero NOAA. Ti namreč poudarjata: ''Povprečne temperature so se od konca 19. stoletja dvignile za 1,1 stopinje Celzija, spremembo so povzročili izpusti ogljikovega dioksida in druge emisije, ki so plod človekovih dejanj.''

Tudi večina znanstvenikov na tem področju se strinja, da so ravno emisije, posledice človekovih dejavnosti (industrija, kmetijstvo, ipd.) glavno gonilo za dvigovanje temperatur in da bodo posledice podnebnih sprememb hude.

Ostro proti Pruittu je med drugimi nastopil senator Brian Schatz, vodja senatnega odbora za podnebje. Izjave je oklical za neodgovorne. Dodal je, da oseba, ki oporeka znanosti in osnovnim dejstvom na tem področju, ni primerna za vodenje te agencije.

48-letni Pruitt je mandat nastopil prejšnji mesec in je zaradi povezav z industrijo fosilnih goriv eden najbolj kontroverznih kandidatov ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med januarskim zaslišanjem je sicer izjavil, da verjame v človekov vpliv na podnebje, ni pa prepričan v kolikšni meri.