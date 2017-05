Šef FBI novico o odpovedi slišal po televiziji in sprva misli, da gre za potegavščino

Jamesa Comeyja je novica o tem, da je ostal brez dela, presenetila v Los Angelesu med agenti FBI. Sprva je mislil, da gre za potegavščino. (Foto: AP)

Po včerajšnji odslovitvi direktorja FBI Jamesa Comeyja, ki je znova razburkala ameriško politično sceno, demokratska manjšina v ameriškem kongresu poziva k ustanovitvi urada posebnega tožilca za preiskavo domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve. Republikanci nad tem niso tako navdušeni. Kot poročajo tuji mediji, je Comey novico o svoji odpustitivi slišal po televiziji in sprva mislil, da gre za šalo.

Bela hiša je v sredo v ameriških medijih trpela številne udarce zaradi kaotične odpustitve Comeyja, šele zvečer pa izdala zadnje pojasnilo o razlogih za ta ukrep. Predsednik Donald Trump je menda v zadnjih mesecih izgubil zaupanje v Comeyja, čeprav je v zadnjih mesecih dajal drugačne izjave. Odločitev, da bo moral Comey iti, naj bi se mu dokončno porodila prejšnjo sredo, ko je spremljal zaslišanje direktorja FBI v kongresu.

Utemeljitev namestnika pravosodnega ministra ZDA Roda Rosensteina, da je Comey odpuščen, ker se je lani pred volitvami grdo obnašal do demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton med preiskavo njene elektronske pošte, je pri večini ameriških komentatorjev sprožala posmeh in niti predstavniki Bele hiše je niso uspeli prepričljivo zagovarjati.

Comey novico o odpustitivi videl na televiziji in sprva mislil, da gre za potegavščino

Prepričljivosti ni bilo, ker je odločitev presenetila celo Belo hišo in administracijo, razen nekaj poklicanih, kot so Trump pravosodni minister Jeff Sessions in Rosenstein. Presenečen je bil tudi sam Comey, ki je bil v Los Angelesu med agenti FBI, ko je na televizijah zagledal novico, da je odpuščen. Najprej se je šalil, da gre za potegavščino, nato pa se je umaknil brez besed.

V Washingtonu je medtem sedež FBI obiskal dolgoletni Trumpov telesni stražar in nekdanji newyorški policist, danes pa šef operacij Ovalne pisarne. V slogu, ki ga v ZDA opredeljujejo kot mafijskega, je prinesel tri pisma. Trumpovo, Sessionsovo in Rosensteinovo ter jih pustil v zgradbi J. Edgarja Hooverja.

Comeyja je senatni odbor za obveščevalne dejavnosti že pozval, naj prihodnji teden pride na zaslišanje, sam pa je v pismu nekdanjim sodelavcem zagotovil, da odpustitve in načina ne bo dolgo premleval, čeprav bo svoje delo pogrešal. Trump je v sredo za zaprtimi vrati sprejel njegovega namestnika Andrewa McCabea, ki bo opravljal dela vršilca dolžnosti, čeprav za redno namestitev verjetno nima možnosti, saj je njegova soproga aktivna demokratka.

Iskanje naslednika ne bo enostavno

Iskanje Comeyjevega naslednika pa ne bo enostavno, saj demokrati grozijo z zavlačevanjem postopka potrditve v senatu, dokler ne bo neodvisnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v volitve, ker Trumpu in Sessionsu ne zaupajo. Vendar pa bodo za uresničitev grožnje potrebovali tudi nekaj republikancev, ki so glede tega zadržani, čeprav jim Trumpova poteza ni nujno všeč.

Trenutno stanje je v sredo v senatu opisal nekdanji komik in sedanji senator iz Minnesote Al Franken. "Vemo, da so Rusi sprožili veliko operacijo vpletanja v naše volitve. Vemo, da so to storili z namenom, da pomagajo voditelju televizijske oddaje Trumpu na škodo Hillary Clinton in z namenom spodkopavanja zaupanja v volilni sistem ZDA. Vse to so potrdile naše obveščevalne agencije," je dejal Franken.

"Česar pa ne vemo, so razlogi, zakaj so imeli Rusi raje Trumpa in ali so člani njegove kampanje sodelovali z Rusi. Za to sedaj poteka preiskava in predsednik je odpustil moža, ki vodi to preiskavo. Razlage Bele hiše sprožajo več vprašanj, kot pa dajejo odgovorov," je dejal Franken.

Demokrati v senatu zahtevajo posebnega tožilca za preiskavo domnevnega vmešavanja Rusije v ameriške volitve. (Foto: AP)

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders, ki nadomešča utrujenega Seana Spicerja, je v sredo dejala, da si Bela hiša želi hitrega konca preiskave. "Želimo si, da se hitro dokaže, da ni nobenega dokaza o sodelovanju med Trumpovo kampanjo in Rusijo," je dejala in menila, da imenovanje posebnega tožilca ni potrebno.

Trump je imel v sredo pred Belo hišo protestnike, ki so se drli "Zaprite ga! Zaprite ga!", tako kot so se drli Trumpovi podporniki med kampanjo glede Clintonove.

V medije prihajajo tudi druge podrobnosti glede tega, kako je prišlo do odločitve. Trump naj bi bil jezen na Comeyja že od takrat, ko je javno zavrnil njegovo trditev, da mu je predsednik Barack Obama lani prisluškoval v newyorški stolpnici.

Jezilo naj bi ga tudi, da Comey ni hotel javno povedati, da Trump ni predmet preiskave v zvezi z Rusijo, nazadnje pa naj bi mu počil film pretekli teden, ko Comey Sessionsu in Trumpu ni hotel vnaprej povedati, kaj bo povedal na zaslišanju v kongresu, ki je bilo v sredo prejšnji teden. V sredo popoldne je še prišlo na dan, da je Comey od pravosodnega ministra Sessionsa prosil več denarja in ljudi za širitev preiskave morebitnih povezav med Rusi in Trumpovo kampanjo. Če je bil namen končati preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve, se je zgodilo ravno nasprotno. Kongres bo preiskave nadaljeval in širil.

Senatni odbor za obveščevalne dejavnosti je v sredo izdal nalog za dokumentacijo glede povezav med Rusi in nekdanjim Trumpovim svetovalcem za nacionalno varnost Michaelom Flynnom. Ta je predlagal, da bo dal papirje in pričal, če mu dajo imuniteto. Senatorji so se v sredo odločili, da tega ne bo.

Kot smo že poročali, je pred Belo hišo proti odstavitvi Comeyja protestiralo več sto ljudi. Odstavitvi nasprotujejo zato, ker je do nje prišlo sredi preiskave ruskega vpletanja v volitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Spletna stran levih političnih aktivistov MoveOn.org, ena od organizatork protesta, pa je sprožila podpisovanje peticije z zahtevo po imenovanju neodvisnega preiskovalca domnevnega ruskega vpletanja v volitve. Doslej jo je podpisalo več kot 220.000 ljudi.