'Šef Islamske države ni umrl v ruskih napadih, ampak je živ in se skriva'

(Foto: AP)

Vodja skrajne skupine Islamska država (IS) Abu Bakr al Bagdadi ni umrl v ruskem letalskem napadu konec maja, temveč naj bi se skrival južno od sirskega mesta Raka, je prepričan pripadnik kurdske protiobveščevalne službe Lahur Talabani. Poročilo prihaja le nekaj dni po izjavi ameriškega obrambnega ministrstva o pomanjkanju dokazov o njegovi smrti.

"Bagdadi je nedvomno živ. Ni mrtev. Imamo informacije, da je živ. 99-odstotno smo prepričani, da je živ," je za Reuters dejal Talabani.

Al Bagdadi naj bi se zgolj skrival pred varnostnimi silami, ki so pred kratkim iz rok IS zavzele drugo največje iraško mesto Mosul. Drugo oporišče IS, Raka, je medtem pod vse večjim pritiskom, samooklicani kalifat pa se tako postopoma drobi.

Ameriški obrambni minister James Mattis je sicer prejšnji petek sporočil, da ne more potrditi smrti vodje IS al Bagdadija, čeprav so pred tem iz Sirije in Iraka poročali drugače. Dejal je, da njegove smrti "trenutno ni mogoče dokazati". Informacijo o smrti al Bagdadija naj bi od visokih poveljnikov IS dobil Sirski observatorij za človekove pravice.

Talabani je opozoril, da bo IS po padcu začel z uporom in da bodo za popolno uničenje skrajne skupine potrebna vsaj tri do štiri leta.