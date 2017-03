Seksistične izjave poljskega poslanca: Ženske morajo biti manj plačane, saj so manj inteligentne

Evropski parlament se trese zaradi škandaloznih izjav poljskega desničarskega poslanca. Med razpravo o plačni neenakosti med moškimi in ženskami je Janusz Korwin-Mikke odločno zagovarjal stališče, da morajo biti ženske manj plačane, saj so šibkejše, manjše in manj inteligentne. Zaradi sovražnega govora so sprožili preiskavo.