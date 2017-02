Šerif o nevarnosti jeza v Kaliforniji: To ni vaja! To je ukaz za evakuacijo!

Zaradi nevarnosti razlitja velike količine vode so evakuirali skoraj 190 tisoč okoliških prebivalcev. (Foto: AP)

Na severu Kalifornije so evakuirali najmanj 188 tisoč ljudi zaradi nevarnosti poplav. Zaradi obilnega deževja obstaja velika nevarnost, da bi pomožni nasip prelivnega kanala, kamor se stekajo odpadne vode najvišjega jeza v ZDA, visokega 230 metrov, vsak trenutek popustil. Tega so sicer uporabili prvič v zgodovini jezu, torej v petdesetih letih, zaradi hude erozije pa naj bi bil poškodovan tudi ta. Če bi popustil, bi lahko povzročil nenadzorovano sproščanje poplavnih voda iz jezera Oroville.

Šerif Butte County je prek družbenih omrežij opozoril, da ne gre za vajo, da je to ukaz za evakuacijo, navaja CNN. Ukazal je takojšnjo evakuacijo iz nižjih predelov Orovilla in območjih, ki ležijo ob vodi. Za pomožno pretočno polje so se odločili zato, ker je glavni pretok poškodovan zaradi hude erozije, če bi popustil, pa bi lahko povzročil nenadzorovano sproščanje poplavne vode iz jezera Oroville. Kot je navedel, voda narašča in se izteka do 2,830 kubičnih metrov na sekundo, kar je pol več kot običajno.

Šerif tudi prek Twiterja prebivalce obvešča, kam se lahko umaknejo

Nesreča se lahko zgodi v vsakem trenutku, opozarjajo oblasti. Po letih hude suše so vodostaji v rezervoarju po hudem deževju in snegu močno narasli. To je prvič v zgodovini jezu v 50. letih, da je prišlo do takšnih razmer. Kot so pojasnili na oddelku za vodno gospodarstvo v Kaliforniji, so inženirji, ki so v nedeljo začeli sproščati vodo iz jezu, opazili veliko količino betona. Omake sicer nadzoruje pretok vode iz jezera in reke, v času visokih vodostajev pa zagotavlja, da voda ne pride do vrha jezu ali poškoduje jez.

Guverner Kalifornije je poleg tega v treh okrožjih na severu zvezne države zaradi morebitnih poplav razglasil izredne razmere. "Država za ukrepanje v tej zelo resni situaciji namenja vse potrebno osebje in sredstva," je pozno v nedeljo sporočil guverner Jerry Brown. Izredne razmere veljajo v okrožjih Butte, Sutter in Yuba.

Ljudje z ogroženega območja množično in hitro zapuščajo domove, zaradi česar na avtocestah in bencinskih postajah nastaja velika gneča, poročajo lokalni mediji. Lokalne oblasti navajajo, da za zdaj še ni bila sprejeta odločitev, kdaj se bodo ljudje lahko vrnili na svoje domove.

Glavni prepust je močno poškodovan zaradi erozije, zaradi česar so morali pristojni po obilnem deževju odpreti zasilni prepust, prek katerega se iz jezu steka odvečna voda. V nedeljo je lokalni šerifov urad posvaril, da je tudi ta utrpel škodo, kar bi lahko vodilo v nenadzorovan izliv vode.

Sprva so sicer napovedovali, da bi se lahko to zgodilo že zelo kmalu, na večerni novinarski konferenci pa so nato pomirili, da se je količina vode, ki jo spuščajo prek prepusta, zmanjšala. Sam jez, ki je ločena struktura, je medtem popolnoma nepoškodovan, so zagotovile oblasti v Kaliforniji.

Obstaja nevarnost, da bi pomožni nasip popustil. (Foto: AP)

Povsem mogoče je, da se bodo razmere umirile, pojasnjuje lokalni šerif, in da erozija ne napreduje tako hitro, kot so sprva menili, kljub temu opozorila ostajajo v veljavi. Oblasti namreč pričakujejo, da se bo tok kmalu ustavil, s čimer se bo zmanjšala tudi hitrost erozije.

Oblasti opozarjajo prebivalce, naj torej takoj zapustijo svoje domove in pri tem ne uprabljajo poti, ki vodijo na sever, torej proti jezu. "Potujte varno, obvestite svoje sorodnike in prijatelje," je še zapisal šerif.

"Naslednjih nekaj ur bo ključnega pomena pri določanju, ali je betonska konstrukcija na čelu pomožnega nasipa ostala nedotaknjena in preprečuje večje, nenadzorovane tokove," je v izjavi za javnost še povedal šerif.