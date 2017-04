Sistematični nadzpr vseh potnikov na schengenskih mejah so uvedli zaradi teroristične grožnje. (Foto: Aljoša Kravanja)

V Bruslju bo potekal sestanek o sistematičnem nadzoru vseh potnikov na zunanjih schengenskih mejah. Sestanek je sklicala Evropska komisija, na njem pa bodo govorili o težavah, ki se zaradi izvajanja novih pravil pojavljajo na mejah. Ker pa se osrednje države EU, kot so Francija, Nemčija in Belgija, z njimi ne soočajo, zato pa so še kako živi spomini na teroristične napade, ki so jih doživele, opustitve nadzora ni pričakovati. Uvedli so ga namreč prav zaradi grožnje s terorizmom.

Zato pa je sitematični nadzor toliko bolj prizadel Slovenijo in Hrvaško. Potniki so konec tedna na prestop meje čakali tudi po tri, štiri ure, na izgube, ki bi jih to lahko povzročalo, pa so opozarjali tako gospodarstveniki kot tudi turistični delavci. Obe državi sta zato v nedeljo izvajanje sistematičnega nadzora začasno delno opustili.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je ob robu današnjega sestanka v Bruslju dejal, da je dialog med državama najboljši način za odpravo težav. Napovedal je tudi, da bo današnje zasedanje prineslo potrebne odgovore, in izrazil prepričanje, da bodo v naslednji fazi izvajanja ukrepov v zvezi s sistematičnim nadzorom meja te zapeljali na elegantnejši način in da "zelo kmalu ne bo težav, kot so bile v prvih dneh" izvajanja sistematičnega nadzora.

Spomnil pa je, da je bila odločitev o sistematičnem nadzoru sprejeta na najvišji ravni, se pa lahko države članice odločijo samo za ciljno preverjanje, tako na kopenski kot vodni meji, a morajo dokazati, da so ciljni pregledi dovolj za zagotavljanje vseh stopenj varnosti.

O težavah poročajo tudi s španskih in grških letališč, na slednjih so prav tako opustili nadzor.