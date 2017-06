'Sestra je lahko le nemočno gledala, kako je brat zgorel v avtomobilu'

(Foto: AP)

Portugalska vas Nodeirinho je konec tedna v uničujočem požaru izgubila petino prebivalcev. Še v soboto jih je bilo 50, danes jih je 11 manj. Skupaj je ogenj, ki ga je še dodatno razpihoval veter, vzel 64 življenj, 135 ljudi je ranjenih.

Prizadeti kraji so opustošeni, sredi pogorišča so ostanki avtomobilov, tudi tistih, v katerih so umrli ljudje, na begu za življenje. Na enega izmed njih je nekdo pripel vrtnico – za spomin na umrle. V tem avtomobilu so umrle tri ženske – babica, mama in vnukinja.

Žalujejo tudi v sosednji vasi Figueira, piše El Pais. 83-letna Antonia je v požaru izgubila skoraj vse premoženje. A najhujši so spomini na grozo, ki so jo doživljali njeni sosedje: "Brata in sestro je ločil ogenj. Ona je lahko le nemočno gledala, kako je brat zgorel v avtomobilu."

Večina ljudi na širšem območju požara ni spala že od sobote, ko je zagorelo. Ogenj še vztraja, okoli 2000 gasilcev ima zaenkrat pod kontrolo okoli 70 odstotkov požara, poročajo lokalni mediji. Upajo, da bodo do večera ogenj obvladovali v celoti. Najbolj jih skrbi širjenje ognja v bližini kraja Castanheira de Pera.

Doslej so identificirali že polovico žrtev, med njimi nazadnje gasilca, ki je umrl v boju z ognjem. Oblasti menijo, da je ogenj zanetila strela. Temparature na območju, ki ga je zajel vročinski val, so sicer presegle celo 40 stopinj Celzija.