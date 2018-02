FOTO in VIDEO: Vplivna sestra Kim Džong Una se je srečala in rokovala z južnokorejskim predsednikom

Zadnji član Kimove dinastije, ki je obiskal Seul, je bil Jojin dedek Kim Il Sung, voditelj Severne Koreje ob njenem nastanku leta 1948. Leta 1950 je odredil napad na Južno Korejo.

Sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una Kim Jo Jong je prispela v Južno Korejo. To je prvi obisk kakega člana vladajoče dinastije v Pjongjangu v Južni Koreji po koncu korejske vojne leta 1953.

Letalo iljušin 62 je s severnokorejsko delegacijo pristalo na letališču Inčeon v bližini južnokorejske prestolnice Seul. Uradni vodja delegacije je sicer ceremonialni voditelj Severne Koreje, 89-letni Kim Jong Nam, a po oceni poznavalcev je de facto vodja delegacije Jo. V delegaciji sta poleg njiju še dva visoka predstavnika Severne Koreje ter 18 podpornih članov. Na letališču jih je sprejel južnokorejski minister za združitev Čo Mjoung-gjon.

Triletna korejska vojna se je končala s prekinitvijo ognja in vzpostavitvijo demilitariziranega območja. Meja med državama je bila določena vzdolž 38. vzporednika. Mirovni sporazum med državama ni bil nikoli podpisan.

Delegacija se je udeležila slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger, še pred tem pa se je mlajša sestra severnokorejskega voditelja na kratko srečala z južnokorejskim predsednikom Mun Jae-inom in se z njim tudi rokovala. Kim Džong Nam pa je bil na večerji, na katero sta bila med drugim povabljena tudi podpredsednik ZDA Mike Pence in japonski predsednik Šinzo Abe. Američana na koncu na večerjo ni bilo. V soboto naj bi nato s člani severnokorejske delegacije kosil južnokorejski predsednik Moo Jae-in, velik zagovornik dialoga med obema Korejama. Takrat naj bi mu Jo tudi predala osebno sporočilo svojega brata.

Ena najvplivnejših žensk v Severni Koreji

Jo velja za eno najtesnejših Kimovih zaupnic in naj bi bila v državi, kjer je politika vedno bila družinska zadeva, danes ena najvplivnejših žensk. Kot je povedal profesor za severnokorejske študije na univerzi v Seulu Jang Moo-jin, je Jo ena zelo redkih ljudi, ki lahko s Kimom govorijo o praktično vsem in ima tudi velik vpliv na njegovo politiko in odločitve. Brat naj bi jo pripravljal za visok položaj, trenutno pa je nadomestna članica vplivnega centralnega komiteja in globoko vpeta v propagandne dejavnosti.

Kim Jo Jong naj bi imela velik vpliv na politiko in odločitve Kim Džong Una. (Foto: AP)

Stara naj bi bila 30 let in je Kimova prava sestra - oba sta se rodila prejšnjemu severnokorejskemu voditelju Kim Džong Ilu in njegovi tretji znani partnerki, nekdanji plesalki Ko Jong Hui. Tako kot Kim se je šolala v Švici. V svetu se zanjo dolgo skorajda ni vedelo, dokler je ni televizijska kamera posnela na očetovem pogrebu, ko je, objokana in bleda, stala tik za svojim bratom.

Vse kar vidi in sliši, prenese svojemu vrhovnemu voditelju

Uradni vodja severnokorejske delegacije na olimpijskih igrah, ki bo v kratkem dopolnil 90 let, je medtem dolgoletni karierni diplomat. Zaseda položaj predsednika predsedstva severnokorejskega parlamenta in je kot tak takoj za Kimom številka dve v vladajoči partiji ter ceremonialni voditelj države.

Mila narava in nesporna lojalnost sta mu skozi desetletja zagotovila politično preživetje. Vladajoči družini tako služi že tri generacije, čeprav so čistke v Severni Koreji pogoste in temeljite. Kot je znano, je dal Kim Džong Un pred dvema letoma ubiti celo lastnega strica. Pravijo mu tudi Snemalnik, saj naj bi vse, kar sliši in vidi, prenašal vrhovnemu voditelju.

Tehnično gledano je Kim Jong Nam najvišji severnokorejski uradnik, ki je kdaj obiskal južno sosedo.