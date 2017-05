Tri sestre zgorele v avtodomu, italijanski predsednik v šoku: Ko padeš tako nizko, da moriš otroke, si nižje od človeka

V napadu na avtodom romske družine v Rimu so v sredo umrle tri sestre, stare štiri, osem in dvajset let. Glede na posnetek, ki so ga pridobili preiskovalci, je napadalec na avtodom romske družine, v katerem so žrtve spale skupaj s starši in še osmimi brati in sestrami, odvrgel posodo z gorivom in zažgal.

Avtodom je bil čez noč parkiran na praznem parkirišču pred nekim trgovskim centrom na vzhodu Rima. Preiskovalci sumijo, da gre za rasistični napad ali pa morda za dejanje iz maščevanja proti romski skupnosti.

Prizorišče napada je obiskala tudi županja Rima Virginia Raggi in v izrazu sožalja smrti deklet označila za "bolečino za celotno mesto".

S poti v Argentini se je odzval tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella. "Kdorkoli je to naredil, je storil grozljiv zločin. Ko padeš tako nizko, da moriš otroke, si nižje od človeka," je sporočil.

V Italiji živi okoli 120.000 do 180.000 Romov. Približno 28.000 jih živi v slabih življenjskih razmerah.