Sever Grčije zajela huda neurja, umrla je najmanj ena oseba

Po hujšem neurju na severu Grčije, ki so ga poimenovali "Meduza", je življenje izgubila najmanj ena oseba, ki jo je zadela strela. Na gori Olimp pa se je izgubil romunski turist, ki ga še vedno pogrešajo. Zaradi hujšega deževja je v Solunu s cest in parkirišč odneslo več deset avtomobilov, poročajo pa tudi o poplavljenih stavbah.

Greece is currently experiencing a weather event called "Medusa" and it's not for the faint hearted. Video courtesy of @thefrankiebeats pic.twitter.com/jvHgWj5KMy — Sky News (@SkyNewsIE) July 18, 2017

V Grčiji so se v ponedeljek temperature spustile tudi za več kot 15 stopinj, z več delov države poročajo o hujših neurjih.

Na polotoku Halkidiki v bližini Soluna so morali iz kampov in letovišč evakuirati več turistov. Reke na območju so prestopile svoje bregove in poplavile polja.

Posledice neurja so čutili tudi na Peloponezu, med drugim je moralo več trajektov ostati v pristaniščih.

Za poletje nenavaden temperaturni preobrat se je začel v nedeljo. Na severu države je padala toča, težave zaradi vremena pa so imeli tudi na Peloponeškem polotoku. Zaradi slabe vidljivosti so bile pristojne oblasti primorane zapreti cesto med mestoma Olimpija in Patras.

V osrednji Grčiji je minilo noč padlo toliko padavin kot v povprečju celotno poletje. Zaradi močnega vetra so težave tudi v pomorskem prometu. Najbolj prizadeti so bili severni Sporadi in vzhodnoegejski otoki.