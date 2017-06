Severna Koreja naj bi 22-letnega Američana izpustila iz 'humanitarnih razlogov'

Kot je danes sporočila Severna Koreja, so Otta Warmbierja, 22-letnega študenta ameriške univerze Virginija, pred dvema dnevoma izpustili iz "humanitarnih razlogov", potem ko je bil v severnokorejskem delovnem taborišču že dalj časa v komi.

Kot smo že poročali, so 22-letnika iz Cincinnatija aretirali, ker naj bi iz hotela ukradel propagandni plakat, obsodili pa so ga na 15 let prisilnega dela.

22-letni študent ameriške univerze Virginia naj bi bil v komi od marca 2016. (Foto: AP)

"Warmbierja, ki je bil na prisilnem delu, so v skladu z odločitvijo severnokorejskega sodišča iz humanitarnih razlogov 13. junija 2017 poslali domov," naj bi objavila severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Warmbierja so izpustili po številnih diplomatskih stikih med Washingtonom in Pjongjangom, katerih vrhunec je bil obisk posebnega odposlanca ZDA za Severno Korejo Josepha Yuna.

Starša študenta, Fred in Cindy Warmbier, sta razkrila, da so jima povedali, da je njun sin v komi od marca 2016. Pred tem naj bi se domnevno zastrupil s hrano, zaradi česar so mu dali uspavalne tablete.

15 let zapora zaradi posedovanja trdega diska s krščanskimi besedili

Sicer pa o tem, da Severna Koreja zapornike obravnava ostro, ni nobenega dvoma. Tuje zapornike pogosto obsodijo na trdo delo, ki ga spremlja hudo zatiranje, izolacija in nemoč. Za BBC je o tem spregovoril nekdanji severnokorejski zapornik, sicer misionar Kenneth Bae, ki ga je Severna Koreja decembra 2012 obtožila "sovražnih dejanj proti državi".

Državo je Bae pred tem obiskal že večkrat, ob obisku 2012 pa so ga ustavili organi pregona in med preiskavo pri njem našli trdi disk, na katerem je hranil krščanska besedila.

Za ta 'zločin' so ga obsodili na 15 let težkega dela, a so ga kasneje, podobno kot v primeru 22-letnega Warmbierja, zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja izpustili.

Bae je kasneje o času preživetem v severnokorejskem zaporu napisal knjigo, v kateri je med drugim opisal, kako so ga prve štiri tedne vsak dan med 8. in 22. uro zasliševali. Kot je dejal, je pod pritiskom zasliševalcev nato napisal več kot sto strani dolgo priznanje.

Prepričevali so ga o tem, da so domači nanj pozabili

V času prestajanja kazni je Bae nato šest dni v tednu delal na neki kmetiji, kjer je "prenašal skale in kamenje, ter kidal premog".

Vstajal je ob 6. uri zjutraj, nato zajtrkoval in molil, nakar je od 8. do 18. ure delal. Posledično je zaradi težaškega dela izgubljal na teži - po nekaterih ocenah je v 735 dneh ujetništva shujšal za 27 kilogramov. Sčasoma se mu je poslabšalo tudi zdravstveno stanje in je večkrat potreboval tudi zdravniško pomoč. Kot je večkrat omenil tudi v knjigi, pa sta ga poleg poslabšanja zdravja, prizadela predvsem izolacija in psihično nasilje.

Eden od zasliševalcev naj bi ga tako ves čas prepričeval, da ga nihče ne pogreša in da so v domovini nanj že zdavnaj pozabili. "Počutil sem se kot insekt, ujet v pajkovo mrežo. Preprosto nisem več videl izhoda," je dejal. Ko je bilo zaslišanj konec, je preko elektronskih sporočil sicer lahko stopil v stik z domačimi.

Ko je zbolel, je severnokorejske oblasti zaskbelo, da bi lahko umrl, kar pa bi povzročilo diplomatske težave, zato so uredili njegovo izpustitev.

Zapori nezmerne krutosti

Bae je sicer ameriški državljan, južnokorejskih korenin. Kot je še izpostavil, pa vseeno meni, da se mu, kot zaporniku s svojo celico, posteljo in straniščem, ni godilo tako slabo, kot se ostalim zaprtim tam. Amnesty International ta taborišča namreč opisuje kot zapore brezmejne krutosti. Po njihovih podatkih naj bi bilo tam zaprtih več sto tisoč ljudi, vključno z otroki. Mnogi zaprti naj bi bili tudi povsem nedolžni in na zapor obsojeni zgolj zato, ker so sorodniki katerega od političnih zapornikov.

V Amnesty International proučujejo tudi zračne posnetke teh taborišč, po njihovih podatkih naj bi bilo eno od teh trikratne velikost Washingtona, v njem pa zaprtih 20.000 ljudi. Nek nekdanji uradnik iz tega zapora naj bi za Amnesty International povedal, da so zaporniki prisiljeni kopati svoje grobove, posilstva so vsakodnevni način kaznovanja, žrtve pa velikokrat preprosto izginejo.

Baea v Severni Koreji sicer niso fizično mučili ali pretepali, njegovo slabo zdravstveno stanje je bila posledica fizične izčrpanosti zaradi težaškega dela, sladkorne bolezni, visokega krvnega tlaka in bolezni ledvic.

Se pa ZDA zdaj sprašujejo, kako točno je prišlo do tako drastičnega poslabšanja zdravstvenega stanja 22-letnega Warmbierja. Prav tako je neznano, zakaj je že skoraj leto dni v komi in zakaj Severna Koreja ni o tem nikogar obvestila.