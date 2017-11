Severna Koreja ima dovolj premora, izstrelila je novo balistično raketo

(Foto: AP)

Južnokorejski mediji poročajo, da Severna Koreja nadaljuje z resnimi provokacijami. Istrelili naj bi namreč novo balistično raketo. Izstrelitev so po prvih poročilih izvedli severno od Pjongjanga.

Informacijo je že potrdila južnokorejska vojska. “Severna Koreja je ob zori izstrelila neidentificirano balistično raketo v vzhodnem delu Pjongsonga, južne province Pjongan,” so sporočili.

Izstrelitev so sicer izvedli prav na dan, za katerega je več vlad, med drugim tudi Japonska in Ameriška, ocenjevalo, da so novi poskusi zelo verjetni.

(Foto: AP)

Gre za prvo izstrelitev po 15. septembru letos. Obstaja več teorij, zakaj so tako dolgo čakali z novim poskusom. Ena od bolj optimističnih pravi, da je morda daljši premor znak, da je Severna Koreja bolj pripravljena na pogovore o rešitvi situacije, medtem ko druga to zavrača. “Nekateri strokovnjaki trdijo, da gre zgolj za sezonske ovire. V tem letnem času naj bi bilo namreč mnogo težje izvesti izstrelitev balistične rakete,” so poročali.