'Pjongjang se je pripravljen pogovarjati z Washingtonom'

Severna Koreja je zadnje ameriške sankcije proti njej označila za "vojno dejanje". "Kot smo že večkrat povedali, vse omejitve, uperjene proti nam, razumemo kot vojno dejanje," je sporočilo severnokorejsko zunanje ministrstvo. Napovedali so tudi maščevanje, če se bodo ZDA Severni Koreji zares 'grobo' zoperstavile. "Imamo svoje jedrsko orožje - dragocen meč pravice za zaščito pred grožnjami, kot so ameriške," so zapisali.

Ameriški predsednik Donald Trump je namreč v petek ob napovedi sankcij dejal, da če sankcije ne bodo delovale, bodo ZDA prešle v drugo fazo, "ki pa bi lahko bila zelo groba".

Nasprotovanje ameriškim sankcijam izrazil tudi Peking

Imamo svoje jedrsko orožje, opozarja Severna Koreja. (Foto: AP)

Nasprotovanje sankcijam proti kitajskim podjetjem, ki po mnenju Washingtona nezakonito trgujejo s Pjongjangom, je v soboto izrazil tudi Peking. Kitajska "ostro nasprotuje" ameriškemu poseganju v tuje jurisdikcije in enostranskim sankcijam proti kitajskim podjetjem in posameznikom, je povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Šuang.

V skladu z zadnjim svežnjem sankcij bo namreč kaznovanih 56 pomorskih transportnih podjetij in ladij, ki Pjongjangu pomagajo, da se izogne mednarodnim sankcijam. Gre za devet mednarodnih ladjarskih podjetij iz Kitajske, Hongkonga, Singapurja in Paname ter devet drugih ladij. Na seznamu je tudi 16 podjetij Severne Koreje in 19 njihovih ladij.

"ZDA smo pozvali, naj takoj prenehajo z napačnim delovanjem," je dodal Geng. Zatrdil je še, da kitajskim državljanom in podjetjem ne bodo nikoli dopustili sodelovanja v dejavnostih, ki bi bile v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov.

Varnostni svet je v zadnjih letih uvedel številne sankcije proti Pjongjangu zaradi jedrskega programa in programa balističnih raket. Samo v zadnjem letu dni so bile potrjene tri resolucije s sankcijami za prekinitev vira dohodkov za jedrski in raketni program. To je sicer tudi namen zadnjega svežnja ameriških sankcij, ki je po navedbah Trumpa največji doslej.

'Pjongjang se je pripravljen pogovarjati z Washingtonom'

Medtem pa je južnokorejski predsednik Mun Džae In pred zaključno slovesnostjo zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu sprejel severnokorejskega generala Kim Jong Čola in delegacijo, ki jo ta vodi. Že drugi pogovori med državama v dveh tednih na visoki ravni so trajali približno eno uro. Na srečanju je Mun dejal, da se je Pjongjang pripravljen pogovarjati z Washingtonom, so sporočili iz njegovega urada.

Generala in sedem drugih članov delegacije je na meji med Severno in Južno Korejo pričakalo več sto protestnikov. Kimu pripisujejo krivdo za vrsto napadov na južnokorejske cilje. Najbolj odmevno je bilo torpediranje južnokorejske bojne ladje pred skoraj osmimi leti, ki je terjalo 46 življenj. Že sama napoved njegovega prihoda v Južno Korejo je ta teden sprožila proteste južnokorejskih poslancev, svojcev umrlih mornarjev in mnogih drugih ljudi.

S predsednikom Munom se je srečala tudi delegacija pod vodstvom Kim Jo Džong, sestre severnokorejskega voditelja, ki se je udeležila odprtja iger v Pjongčangu. Na zaključno slovesnost je prispela tudi Ivanka Trump, ki pa se s severnokorejsko delegacijo ni srečala. V ameriški delegaciji v Južni Koreji je sicer Allison Hooker iz nacionalnega varnostnega sveta ZDA, ki se je z omenjenim generalom že srečala leta 2014.

Tudi v uradu južnokorejskega predsednika so poudarili, da je Severna Koreja izrazila pripravljenost na dialog z ZDA. Strinjali naj bi se, da se morajo odnosi med obema Korejama ter med Severno Korejo in ZDA izboljševati hkrati.

Bela hiša v pripravljenosti Pjongjanga na pogovore vidi morebitne prve korake

Pripravljenost Severne Koreje na pogovore z ZDA bi lahko predstavljala "prve korake" v smeri jedrske razorožitve, pa je v izjavi sporočila Bela hiša. Dokler to ne bo jasno, pa morata ZDA in svet vztrajati pri stališču, da sta severnokorejska jedrski in raketni program "slepa ulica".

"Videli bomo, ali današnje sporočilo Pjongjanga ... predstavlja prve korake na poti k denuklearizaciji," so poudarili v Beli hiši. Do takrat nameravajo vztrajati pri svojem stališču, da se mora Pjongjang odpovedati jedrskemu in raketnemu programu.