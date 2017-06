Severna Koreja izpustila 22-letnega ameriškega študenta

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je sporočil, da je Severna Koreja izpustila iz zapora 22-letnega ameriškega državljana Otta Warmbierja, ki je bil obsojen na 15 let zapora v delovnem taborišču. Tillerson je zasluge za to pripisal State Departmentu, ki je delal po navodilu predsednika Donalda Trumpa.

Otto Warmbier je bil na 15 let zapora obsojen zaradi kraje severnokorejskega propagandnega plakata. (Foto: AP)

Warmbier, ki je že na poti domov v ZDA, naj bi bil sicer že več kot leto dni v komi, poroča CNN. Kot so pojasnili njegovi starši, naj bi 22-letnik v Severni Koreji zbolel za botulizmom in naj bi bil posledično v precej slabem zdravstvenem stanju. "Za njegovo stanje sva izvedela šele pred nekaj tedni," sta dejala njegova straša.

State Department se medtem pogaja naprej za izpustitev še treh ameriških državljanov, ki jih je režim diktatorja Kima Džong Una prav tako zaprl.

Warmbiera so severnokorejske oblasti januarja 2016 aretirale na pjongjanškem letališču, potem ko je s stene hotela, v katerem je bival, ukradel propagandni plakat. Severnokorejske oblasti so 22-letnika marca 2016 nato po le uri sodnega procesa obsodile na 15 let težkega zapora.

22-letnik je poskus kraje plakata priznal

ZDA so obsodbo obsodile in obtožile Severno Korejo, da ugrablja Američane in jih izkorišča za izsiljevanje. Severna Koreja pa je 22-letnega študenta univerze Virginija opredelila kot zločinca, ki izvaja sovražno politiko ZDA do države. To je menda naredil s tem, da je prišel v državo pod lažno pretvezo turista.

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson zasluge za izpustitev 22-letnega študenta pripisuje State Departmentu. (Foto: AP)

Warmbier je poskus kraje plakata priznal, saj ga je hotel odnesti domov kot spominek. Vendar pa naj bi ga polomil, ko je obenem priznal, da je bil plakat namenjen znanki za razstavo v cerkvi v Wyomingu. To naj bi do temeljev pretreslo sistem Severne Koreje. Poleg tega je razložil še, da so mu za plakat ponudili 10.000 dolarjev, pa 200.000 dolarjev njegovi družini, če bi ga pri tem "grozljivem zločinu" ujeli.

Severna Koreja s talci izsiljevala ZDA

Za zdaj ni jasno, ali je trenutni obisk nekdanjega ekscentričnega zvezdnika košarkarske lige NBA Dennisa Rodmana povezan s tem. Rodman pozna Trumpa, saj je med drugim nastopil v njegovi oddaji Slavni vajenec. Pozna tudi Kima, saj ga je že obiskal v Severni Koreji. Rodman je zanikal, da bo med obiskom Severne Koreje govoril o zaprtih Američanih.

Pjongjang je doslej s talci izsiljeval ZDA, dokler niso poslale na pogovore kakšnega neuradno uradnega vladnega predstavnika. V preteklosti je to doletelo nekdanjega veleposlanika pri ZN Billa Richardsona, leta 2009 je celo sam bivši predsednik Bill Clinton z obiskom dosegel izpustitev novinark Eune Lee in Laure Ling.

Leta 2014 pa je nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti James Clapper spravil domov Matthewa Millerja, ki je potoval v Severno Korejo z namenom, da ga aretirajo, ker je hotel od blizu spoznati razmere v državi. Najprej so ga kot zmešanega sicer hoteli poslati domov, vendar je vztrajal, da želi v zapor in so ga uslišali.