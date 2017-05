Severna Koreja izstrelila novo raketo, ki je po 450 kilometrih padla v Japonsko morje

Severna Koreja je izstrelila novo raketo in to kljub resoluciji Združenih narodov, ki ji prepoveduje testiranje balističnih raket in izvajanje jedrskih poskusov. (Foto: AP)

Severna Koreja je v zgodnjih jutranjih urah s svoje vzhodne obale znova izstrelila raketo, so potrdile tako južnokorejske kot ameriške oblasti. Raketa je letela približno 450 kilometrov, nato pa padla v morje med japonskima otokoma Oki in Sado. Gre že za tretji tovrstni preizkus Pjongjanga v treh tednih.

Kot je sporočila južnokorejska vojska, naj bi šlo za raketo serije scud, ki je bila razvita v nekdanji Sovjetski zvezi. Izstrelili so jo iz bližine mesta Wonsan v smeri proti vzhodu.

Japonci ogorčeni: Ne moremo tolerirati vedno novih provokacij

Ameriško pacifiško poveljstvo je medtem sporočilo, da so "raketo kratkega dosega" spremljali šest minut, do njenega padca v morje. "Še naprej pozorno spremljamo dejanja Severne Koreje," so sporočili v izjavi in dodali, da so ZDA "trdno zavezane varnosti zaveznic Južni Koreji in Japonski". Kot so še dodali v izjavi, izstrelitev ni predstavljala nevarnosti za Severno Ameriko.

Tiskovni predstavnik japonske vlade je obsodil izstrelitev in povedal, da je raketa vstopila v japonsko izključno ekonomsko cono. Poročil o škodi na območju ni. "Ne moremo tolerirati vedno novih provokacij. Ostro smo protestirali proti Severni Koreji in najostreje obsodili izstrelitev," je na novinarski konferenci dejal predstavnik vlade Yoshihide Suga.

Japonski premier Shinzo Abe je pristojne oblasti pozval, naj zberejo dodatne informacije o izstrelitvi, južnokorejski predsednik Moon Jae-in pa je odredil srečanje sveta za nacionalno varnost.

Severna Koreja je v zadnjih mesecih izvedla več izstrelitev raket, današnja predstavlja tretjo v treh tednih. Kljub kritikam mednarodne skupnosti s tem še naprej krši resolucijo Združenih narodov, ki ji prepoveduje vsakršno jedrsko in raketno dejavnost.

Severna Koreja ima po poročanju BBC veliko zalogo raket scud kratkega dosega, ki so bile razvite v Sovjetski zvezi. Preoblikovane različice imajo lahko doseg do 1000 kilometrov. Pri dveh predhodnih izstrelitvah je šlo za raketi srednjega in dolgega dosega, v obeh primerih pa je Severna Koreja sporočila, da je šlo za "uspešen" preizkus.