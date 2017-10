Severna Koreja: Jedrska vojna lahko izbruhne vsak trenutek

K zaostrovanju razmer še dodatno prispeva besedna vojna med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom, v kateri ne manjka groženj z uničenjem. (Foto: AP)

Situacija na Korejskem polotoku je skrajno občutljiva in "jedrska vojna lahko izbruhne vsak trenutek", je v ponedeljek v Združenih narodih posvaril namestnik veleposlanika Severne Koreje pri ZN.

Kot je v odboru ZN za razorožitev vztrajal Kim In Rjong, Severna Koreja podpira popolno odpravo jedrskega orožja in prizadevanja za jedrsko razorožitev celotnega sveta, a zaradi groženj ZDA ne more podpisati pogodbe o prepovedi jedrskega orožja. Po njegovih besedah nobena druga država na svetu ni bila "tako dolgo časa podvržena tako ekstremni in neposredni grožnji" s strani ZDA. A kot je obenem posvaril, so ZDA v dosegu severnokorejskega orožja in "če si bodo drznile zavzeti samo centimeter našega svetega ozemlja, ne bodo nikjer na svetu ušle naši ostri kazni".

Napetosti na Korejskem polotoku so se v zadnjih mesecih izredno zaostrile, potem ko je Pjongjang v minulem letu preizkusil vrsto balističnih raket ter izvedel dva jedrska testa. Po zadnjem, že šestem in doslej najmočnejšem jedrskem poskusu, je Varnostni svet ZN zaostril sankcije proti Pjongjangu.