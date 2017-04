FOTO: Severna Koreja na dan sonca s parado razkazovala vojaško moč

V Severni Koreji danes praznujejo dan sonca, s katerim se spominjajo 105. obletnice rojstva ustanovitelja države Kim Il Sunga. Ta teden so se pojavile domneve, da bi severnokorejski režim lahko ob tej priložnosti izvedel nov, šesti jedrski poskus, a se to zaenkrat ni zgodilo.

Po poročanju medijev si je voditelj Severne Koreje Kim Džong Un vojaško parado na osrednjem trgu v Pjongjangu ogledal sproščen, obdan s partijskimi in vojaškimi voditelji. "Današnja parada je priložnost za prikaz naše mogočne vojaške moči," je prek zvočnikov sporočil napovedovalec.

V vojaški paradi so se zvrstili čete vojakov, tanki, raketni sistemi in drugo orožje. Svoje spretnosti so prikazali tudi piloti, saj je v formaciji parado preletelo 105 vojaških letal.

Kim ni nagovoril zbranih, zato pa je njegov tesni pomočnik Choe Ryong Hae ponovil opozorilo, da se bo Pjongjang odzval na vsakršno provokacijo. "Na vojno z vsemi sredstvi smo pripravljeni odgovoriti z vojno z vsemi sredstvi in na kakršnekoli jedrske napade smo pripravljeni odgovoriti s svojimi jedrskimi napadi," je dejal.

Pjongjang je zaradi svojega raketnega in jedrskega programa že tarča sankcij Združenih narodov. Letos je izvedel več raketnih poskusov, zadnjega 5. aprila, ko je balistična raketa padla v morje ob vzhodni obali države. Zadnji jedrski poskus pa je država izvedla 9. septembra lani.

Medtem je današnja vojaška parada vključevala prikaz novih medcelinskih balističnih raket ter raket za izstrelitev iz podmornice, ki jih je Pjongjang uspešno testiral avgusta lani, so ocenili strokovnjaki.

Kim Džong Un zbranih ni nagovoril. (Foto: AP)

Pomembnih predstavnikov Kitajske na paradi ni bilo

Kot dodaja tiskovna agencija Reuters, v nasprotju s predhodnimi paradami, ki se jih je udeležil Kim, tokrat med občinstvom očitno ni bilo nobenega višjega predstavnika Kitajske. Ta je osamljena severnokorejska zaveznica, a prav tako nasprotuje raketnim in jedrskim poskusom ter podpira sankcije ZN. V petek je Kitajska znova pozvala k pogovorom, ki bi rešili krizo.

"Pozivamo k premoru provokacij in groženj, preden bodo razmere postale tako slabe, da jih ne bo mogoče vrniti na prejšnje stanje," je v petek na novinarski konferenci v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. "Zadnje čase so napetosti narasle (...) in občutek imam, da bi konflikt lahko izbruhnil vsak hip," je opozoril.

Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjem času večkrat opozoril, da so ZDA pripravljene enostransko ukrepati proti Pjongjangu, če Kitajski ne bo uspelo omejiti severnokorejskega jedrskega programa. Proti Korejskemu polotoku je ameriška vojska v minulih dneh poslala svojo letalonosilko USS Carl Vinson s spremstvom.