Severna Koreja opozarja: Če bodo ZDA ukrepale proti nam, bomo udarili z vsemi sredstvi

Han Song Ryol, stalni predstavnik Pjongjanga v OZN, se je na izjave Mika Penca ostro odzval. (Foto: AP)

Namestnik ministra za zunanje zadeve Severne Koreje Han Song Ryol je napovedal, da bo Pjongjang nadaljeval z izvajanjem poskusov izstreljevanja raket in to kljub številnim opozorilom mednarodnih skupnosti, naj s takšnim početjem takoj prenehajo. "Izvajali bomo še več raketnih poskusov, na tedenskem, mesečnem in letnem nivoju," je za BBC povedal Ryol.

Obenem je Ryol dejal, da bodo, v kolikor bi bile "ZDA dovolj neprevidne in bi uporabile vojaška sredstva”, udarili z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je v ponedeljek, dan po neuspelem poskusu izstrelitve severnokorejske rakete, dejal: "Obstajalo je obdobje strateškega potrpljenja, ki ga pa sedaj ni več." Ryol, stalni predstavnik Pjongjanga v OZN, pa se je na to odzval z besedami, da je Severna Koreja pripravljena odgovoriti na “vsako obliko vojne”, ki bi jo začele ZDA.