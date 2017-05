Severna Koreja trdi, da bi lahko nova raketa nosila večjo jedrsko konico

Kim Džong Un je nadziral testiranje rakete. (Foto: AP)

Iz Severne Koreje svetu sporočajo, da je raketa Hwasong-12, ki so jo testirali v nedeljo, sposobna ponesti jedrsko konico na daljšo razdaljo. Izstrelek je dosegel višino 2000 kilometrov, potoval je 700 kilometrov in padel v morje, zahodno od Japonske.

Gre za novo razvito balistično raketo, so sporočili iz severa, v južni sosedi pa teh trditev ne morejo potrditi. A tuji mediji navajajo, da je očitno, da lahko raketa zapusti in znova vstopi v atmosfero, kar je ključno pri razvijanju medcelinske balistične rakete.

''S testom smo želeli preveriti taktične in tehnološke podrobnosti nove balistične rakete, ki je sposobna prenašati večjo jedrsko konico,'' so poročali v Severni Koreji. Agencija KCNA je pripomnila, da je tudi to testiranje potekalo pod budnim očesom severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Po trditvah Severne Koreje lahko raketa ponese večjo jedrsko konico. (Foto: AP)

Več testiranj orožja, čeprav niso bili vsi uspešni, je kršitev resolucij Združenih narodov, ki še kako skrbi zahod, še posebej ZDA. Japonska in ZDA so že pozvale k nujnem sestanku Varnostnega sveta ZDA.

Znano je, da v Severni Koreji že dlje časa razvijajo jedrsko orožje in rakete, ki bi orožje ponesle do svojega cilja. Ni pa jasno, ali so razvili dovolj majhno jedrsko konico, da jo lahko namestijo na raketo, prav tako do zdaj niso še testirali balistično raketo dolgega dosega, ki bi recimo dosegla ZDA.

Balistične rakete dolgega dosega so sposobne leteli okoli 6000 kilometrov, a analize nedeljskega testiranja kažejo, da bi lahko raketa letela okoli 4000 kilometrov, če bi jo izstrelili normalno in ne vertikalno, kakor je bilo to v dotičnem primeru.