Severna Koreja z novim raketnim preizkusom znova izziva sosede in ZDA

Severna Koreja je zgodaj davi izvedla nov preizkus balistične rakete, ki je po izstrelitvi z območja na severozahodu države padla v Japonsko morje. S tem je znova razburili tako Južno Korejo kot ZDA, zato je ameriški presednik Donald Trump vse države pozval k uvedbi veliko strožjih sankcij proti Pjongjangu.

Kot so sporočili iz Bele hiše, je raketa padla zelo blizu ruskemu ozemlju in si "ne more predstavljati, da bi bila Rusija ob tem zadovoljna".

Novi južnokorejski predsednik Moon Jae In je izstrelitev rakete označil za "nespametno provokacijo" in ob tem izrazil globoko obžalovanje zaradi dogodka. Kitajska pa je pozvala k zadržanosti.

"Kitajska nasprotuje kršenju resolucij Varnostnega sveta ZN s strani Severne Koreje. Vse strani se morajo izogibati zaostrovanju napetosti v regiji," so zapisali v sporočilu kitajskega zunanjega ministrstva.