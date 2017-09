Severna Koreja ZDA grozi z 'grozljivim jedrskim napadom' in 'dokončnim uničenjem'

Kim Džong Un napoveduje z obupnim in dokončnim uničenjem ZDA. (Foto: AP)

Če se bodo ZDA odločile za spopad in vojno, jim Severna Koreja napoveduje popolno uničenje. Severna Koreja je namreč ZDA zagrozila z "grozljivim jedrskim napadom" ter "obupnim in dokončnim uničenjem". Sporočili so, da so pripravljeni uničiti "baze sovražnikov" s preventivnim napadom, če bodo pokazali "najmanjši znak provokacije", severnokorejske državne medije povzema ruski RT.

"Severna Koreja, ki se je povzpela na mesto najmočnejše jedrske države, kljub nepredstavljivim težavam in preizkušnjam, se ne boji sankcij, pritiskov in vojne," je po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA sporočil režim.

Tako se je Severna Koreja odzvala Trumpove grožnje in ameriške pozive k novim sankcijam proti tej državi. "Imeli smo dostop do vsega in smo pridobili vse, kar smo lahko, kljub najstrožjim sankcijam in blokadi sovražnih sil," je sporočila severnokorejska vlada, ki je zatrdila, da je nove sankcije ne bodo omajale.

Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem prvem nagovoru v Združenih narodih zagrozil Pjongjangu s totalnim uničenjem, če napade ZDA ali njene zaveznice. Trump je severnokorejskega voditelja Kim Džong Una označil za "raketnega moža", ki je na samomorilski misiji.

Analitiki: Trumpova retorika spominja na retoriko severnokorejskega režima

Azijski voditelji in analitiki se sicer še vedno sprašujejo, kaj so pomenile Trumpove besede. Sicer vajeni nenehnih groženj in napetosti, pa so tokrat zaskrbljeni, ker besede ameriškega predsednika močno spominjajo na sporočila, ki so jih vajeni pri voditeljih Severne Koreje.

Trump uporablja podobno retoriko kot Severna Koreja. (Foto: AP)

Podobno razmišlja denimo Andrej Lankov z Univerze Kookmin v Južni Koreji. Trumpove grožnje so po njegovem mnenju zelo podobne blefiranju, ki ga Severna Koreja uporablja že desetletja. "Smešno je videti, da se ameriški predsednik obnaša na povsem enak način in uporablja povsem enake besede, kot so jih severnokorejski voditelji uporabljali že desetletja," pravi Lankov. Retorika, ki ji ne sledi akcija, pa bo sčasoma znižala mednarodni ugled ZDA. Ameriške grožnje pa bodo tako postale precej manj učinkovite, še dodaja.

Trumpove grožnje bodo le še dodatno podžgale prepričanja Severne Koreje, da ZDA predstavljajo eksistencialno grožnjo, opozarja Marcus Noland, specialist z washingtonskega Inštituta Peterson za mednarodno ekonomijo. Trumpove grožnje bo severnokorejski režim izkoristil in to izjavo neštetokrat predvajal na državni televiziji ter s tem utrjeval protiameriško retoriko, še dodaja.

Kitajski strokovnjak za Severno Korejo Čeng Šiaohe je presenečen nad prenagljenostjo Trumpove retorike, ki da je "polna vojaške sile". Kot pravi, je ob zadnjem govoru ameriškega predsednika sprva pomislil, da je ta že skoraj napovedal vojno Severni Koreji.

Trump je sicer že pred tem Pjongjangu zagrozil z "ognjem in gnevom", Kim pa se je odzval z novim jedrskim testom in izstrelitvijo dveh raket nad Japonsko.